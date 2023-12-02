«معجزة ربانية».. إكتشاف أكبر بئر نفطي على كوكب الأرض.. هذه الدولة ستصبح أغنى من السعودية!..لن تصدق من هي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الدول الغنية والتي تنتج كميات كبيرة من النفط والمعروفه في المنطقة العربية حيث جاءت بعد التقارير التي توضح أن كلا من الكويت وايران والصين والعراق يمتلكون كميات كبيرة من النفط تجعلهم في أوائل الدول الغنية التي تحتوي على ثروات كثيرة ولكن هناك دوله اخرى تم اكتشاف النفط بها سوف تصبح بين هذه الدول في وقت قصير فإن البئر الذي تم اكتشافه أكبر به العالم مستوى العالم لذلك سوف نتعرف على هذه الدولة وكيفية اكتشاف بئر النفط بها.

من هي الدولة التي سوف تصبح أغنى من السعودية والإمارات

أعلنت منظمة الأوبك العالمية عن تقارير جديدة تفيد بوجود أكبر احتياطي من النفط في أحد الدول وهي دولة فنزويلا والتي تقدر عدد البراميل بها 303 مليار برميل بالإضافة إلى 700 ألف برميل من النفط الخام حيث ان دولة فنزويلا سوف تصبح من أغنى الدول المصدرة إلى النفط وذلك تبعا لما قالته صحيفة المونديال التي سجلت آخر بيانات حول الدولة وأوضحت أنها تنتج 1% من إجمالي النفط الخام الذي يباع عالميا في 2021 وتسيطر على عدد كبير من البراميل الخاصة بالنفط.

وضع دولة فنزويلا على اقتصادي

فنزويلا من أكثر الدول التي تتأثر بشكل سلبي بنقص الاستثمارات بها كما تفرض عليها بعض الخيوط من الولايات المتحدة الأمريكية وتمنعها من العديد من حقوقها ومن استخدام النفط الذي يؤدي المصدر الأساسي للثروة لها.