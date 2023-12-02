توقعات ليلى عبد اللطيف الدامية تُبكيها وتُثير الذعر.. الكارثة قادمة وصلوا صلواتكم الأخيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قبل انتهاء العام 2023 بأسابيع قليلة وبداية 2024، يتزايد البحث عن توقعات العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف وتحظى توقعاتها باهتمام الكثير من الأشخاص والمتابعين في العالم العربي.

توقعات العرافة لعام 2024

زلازل وتسونامي

دعت ليلى عبد اللطيف الجميع لأخذ الحيطة والحذر، متوقعة حدوث زلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين سيشعر بها لبنان ومصر أيضاً. كما توقعت وقوع تسونامي في دولة عربية لم تكشف عن اسمها.

اضطرابات سياسية

توقعت ليلى عبد اللطيف اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة. كما تحذر من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

كوارث طبيعية

تحذر ليلى عبد اللطيف من وقوع كوارث طبيعية، حيث كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة. تعبر عن خوفها الشديد من هذه الأحداث وتدعو الجميع لاتخاذ التدابير اللازمة.

توقعات أخرى

توقعت ليلى عبد اللطيف شروق شمس السلام في السودان بعد المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة. كما تتوقع بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة، ويتجه الإعلام نحو مدينة تكساس. وتشير إلى أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة. وتحذر من استمرار الاضطرابات السياسية وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية.