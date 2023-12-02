للعرايس الجداد .. مقشر القهوة لتفتيح البشرة وشد الجلد والتخلص من التصبغات في دقائق معدودة .. هتبقي زي البدر المنور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث كافة الفتيات عن أحدث الطرق التي تساعدها في الظهور بشكل جميل ورائع طوال الوقت والحفاظ على جمالها بطريقة جيدة وهو الأمر الذي يتم من خلال العناية الدائمة بكل تفصيلة لها علاقة بالجمال من ناحية ومن ناحية أخرى النظر في العيوب والعمل على حلها بشكل عاجل ، وحيث أن البشرة وصحة الجلد من أهم الأمور التي لا تتهاون معها اي فتاة فمن الضروري أن يتم الإطلاع على أحدث الوصفات التي تستعمل في ذلك الصدد وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور في مقالنا عن طريق تلك الوصفة الرائعة التي يتم استعمال القهوة كعنصر اساسي بها

– مكونات وصفة القهوة لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من الفازلين

– طريقة تحضير وصفة القهوة لتفتيح البشرة

نحضر وعاء مناسب من حيث الحجم أولا على أن يتم وضع كافة المكونات السابقة الذكر أعلاه بداخله معا

يتم وضع كل من ” ملعقة قهوة وملعقة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والفازلين والسكر “

يتم تقليب هذا الخليط بشكل مستمر حتى نحصل على قوام متماسك

يتم غسل الوجه بالماء بشكل جيد قبل أن يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة

أخيرا اغسلي وجهك بالغسول المعتاد لبشرة مشرقة ورائعة .