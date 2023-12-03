"عمرك ضاع وانت بتكسر القفل ".. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك استخدمها في الحلال بس ،يوجد هناك العديد من الفوائد لاستخدام القفل، ويعد القفل من الأشياء المفيدة جدا للانسان، ولكن يوجد هناك بعض المشاكل التي قد تواجه الأشخاص باستخدام القفل وقفل للمنازل والغرف المغلقه وهذه المشاكل تشعر الفرد والغضب عند استخدام القفل ومن ضمن هذه المشاكل تلف القفل وعدم القدرة على فتحه بالمفتاح الخاص به، ولكن في هذا المقال سنقول لكم عن أفضل الطرق والوصفات لفتح القفل من غير استخدام اي مفتاح ولكن يجب عليك استخدام هذه الحيل السحريه في الطريقة الحلال فقط.

حيلة عبقرية لفتح القفل بدون مفتاح بكل سهولة

سوف نخبركم عن الحيل السريعة لفتح القفل من غير استخدام أي مفتاح:

فقط احضري مفتاحين الذين يستخدمون في فك وربط القفل وقومي بوضعهم على القفل على شكل مقصي وبعدها قوم بالضغط عليهم بطريقه جيدة.

وطريقة أخرى أيضا يمكنك استخدام المشبك الورقي المصنوع من المعدن لفك القفل حين يمكن وضعه بشكل مستقيم على القفل وقومي بالضغط عليه بطريقه جيدة وستلاحظين فتح القفل بكل سهولة.

ومن ضمن الأشياء أيضا التي تستخدم في فتح القفل هي الدبابيس المعدنية التي تستخدمها النساء.

وأيضا يمكنك استخدام المفك في فتح القفل حيث يمكنك وضع المفك في المكان المخصص للمفتاح في القفل وتقوم بالضغط عليه للداخل وستلاحظين فك القفل.

بعض الحيل الاخرى لفتح القفل

يمكنك استخدام قطعة معدنية وتقومي برسمها على شكل المفتاح الذي كان يشبه او يتم فتح به القفل وبعدها تقومي بتجربة فتح القفل من خلال هذه القطعة المعدنية وسوف تلاحظي فتح القفل.