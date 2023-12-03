دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك ملايين من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بحكمة إلهية لا تدرك إلا من قبل الله ومن بين هذه المخلوقات المنتشرة في الغرب يولى اهتماما خاصا للتعامل معها وهي الخنزير إن الله تعالى خلق الخنزير كباقي المخلوقات ولكنه حظر استهلاك لحمه بسبب الأضرار الصحية والأخلاقية التي قد تتسبب فيها ينبغي على المسلمين الالتزام بتوجيهات الله تعالى وعدم تناول لحم الخنزير الذي خلقه الله ليكون محرما ويتعين عليهم أيضا فهم الفوائد التي خلقها الله في هذا الكائن، والتي يمكن أن نتعرف عليها من خلال فهم الأضرار والفوائد المحتملة لتناول لحم الخنزير.

لماذا حرم الله أكل لحم الخنزير ؟ وما هي عقوبة أكله ؟

[سبب غير متوقع ؟؟ .. لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله !! .. معلومات لا يعرفها الكثيرون]

هناك عدة أسباب جعلت الله تعالى يحرم أكل لحم الخنزير وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:

الحكمة الصحية: لحم الخنزير يحتوي على نسب عالية من البكتيريا والطفيليات مما يمكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل داء السالمونيلا وداء الأميبا هذه الأمراض قد تؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي والالتهابات المعوية.

الحكمة الأخلاقية: يعد الخنزير من الحيوانات القذرة التي تتغذى على مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك القمامة والبراز وبسبب هذه العادات الغذائية غير النظيفة، يصبح لحم الخنزير غير صحي وغير مقبول من الناحية الأخلاقية.

الحكمة الدينية: يعكس حظر أكل لحم الخنزير إرادة الله تعالى في تمييز عباده المؤمنين عن غيرهم حيث كانت الأمم المشركة في الجاهلية تتناول لحم الخنزير تأتي هذه الحكمة الدينية لتعزز التمييز والتفرقة الدينية بين المؤمنين وغيرهم.