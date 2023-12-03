لغز للموهوبين .. أمامك 15 ثانية لتحريك عودين ثقاب لتصحيح المعادلة الرياضية .. اتحداك تعرف حلها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحالي لجأ العديد منا في أوقات الفراغ إلى الطرق الصحية لتنشيط العقل ومن بين هذه الطرق يتصدر استخدام الألغاز الرياضية قائمة الخيارات الفعالة إحدى هذه الطرق تكمن في التفكير في حل المعادلات الرياضية حيث يعد تصحيح المعادلات الرياضية الخاطئة نوعا من الألغاز الذهنية الممتعة والمفيدة في تطوير مجموعة متنوعة من المهارات العقلية تشجع هذه الألغاز على التركيز والانتباه حيث يتوجب على الفرد البحث عن الأخطاء في المعادلات الرياضية وتصحيحها بدقة، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا اللغز لكي تختبر معدل ذكائك في السطور القادمى تابع معنا.

تفاصيل اللغز

تمثل الألغاز الرياضية تحديا فعالا، حيث يحفز الفرد نفسه لاختبار قدراته ومهاراته الحسابية من خلال تحديد الإجابة قبل انتهاء الوقت وتصحيح المعادلات الرياضية هل تستعدون للاستفادة من قدراتكم الحسابية والتفكير الذهني من خلال هذا التحدي المثير؟ في هذه المسابقة الممتعة يطلب منكم تصحيح المعادلات الرياضية الخاطئة والوصول إلى الحلول الصحيحة يتطلب هذا التحدي التركيز والتفكير السريع حيث يجب عليكم الإجابة في غضون 15 ثانية فقط كونوا أمناء على أنفسكم وتحلوا التحدي دون تجاوز الوقت المحدد، قبل حل اللغز فكر جيدا و ركز قبل التعرف على الحل.

حل اللغز

لكي نصل الي الحل يمكننا نقل عود الثقاب من الرقم 6 إلى الرقم 1 ليصبح العدد 7.

ثم تحرك عود ثقاب من الرقم 6 ليصبح 2.

وبذلك تصبح المعادلة: 7 – 2 = 5.