دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر العناية بالجمال من المحاور الأساسية لاهتمامات النساء والفتيات؛ حيث يحرصن باستمرار على الاهتمام بصحة بشرتها وجاذبية مظهرهن. يتجلى ذلك في تفانيهم في البحث عن أساليب للعناية بجمال البشرة والشعر والجسد ككل، وأحيانًا قد يلجأن إلى صالونات التجميل لتلقي أعلى درجات العناية. لكن في زماننا هذا، زاد إقبال الكثيرات على استخدام الوصفات الطبيعية كخيار رئيسي بديل، حيث يتجهن نحو الحلول الطبيعية التي تغني عن زيارة تلك الأماكن.

وصفة الزبادي وعسل النحل لتنعيم الشعر

عادة ما يكون الشعر اللين مؤشراً لتناول غذاء متوازن والاهتمام المستمر به، وعند اتباع خطوات هذه الوصفة ستشعرين بالفرق:

المكونات: ( ملاعق كبيرة من زبادي، ملعقة كبيرة قرنفل بودر، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة كبيرة عسل).

في وعاء ملائم، صبي زيت الزيتون وبعدها اللبن، واخلطيهم بشكل جيد.

اخلطي المكونات الباقية حتى تتجانس وتحصلي على خليط موحد.

قومي بتوزيع الخلطة على فروة رأسِك وافركيها بلطف بدءًا من الجذور وصولاً إلى الأطراف.

احرصي على أن يظل الخليط موضوعاً على شعرك لمدة ساعة ونصف على الأقل.

بعد هذا، قومي بغسل شعرك جيداً بماء دافئ واستعملي نوع الشامبو الذي يناسبه.

يُوصى بتطبيق هذا المزيج مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، حيث أنه خالٍ من المخاطر ولا يؤدي إلى حدوث أي تأثيرات سلبية.

[وصفة جبارة وفعالة للعرايس فقط .. استعملي زيت الزيتون والزبادي بهذه الطريقة على تلك المناطق قبل النوم وستنبهري من النتيجة .. لو سنك فوق السبعين هترجعي شباب من تاني]

وصفة الليمون وحليب جوز الهند

من الضروري أن نولي اهتماماً دقيقاً لعناية شعرنا بالشكل الصحيح، لذلك ينصح بإستخدام الوصفة التالية:

المكونات: (ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة عصير الليمون).

تُعد الوصفة بمزج ثلاث ملاعق طعام من حليب جوز الهند مع ملعقة طعام واحدة من عصير الليمون.

بعد الاختلاط، يتم الاحتفاظ بالمزيج في البراد ليلة كاملة.

وضعها على الشعر مع التدليك لمدة نصف ساعة.

غسل الشعر بالشامبو المفضل، وللحصول على نتيجة مرضية يتم استخدام هذه الوصفة مرتين إسبوعيًا.