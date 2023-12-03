[“معلومة بمليون جنيه”.. خبير تكنولوجي روسي يفجر مفاجأة بشأن وضع الطيران تعرف علي ما يحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران .. إزاي عايشين كل ده ومنعرفش!!؟]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف ما يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران الذي لا يقتصر فقط على استخدامه أثناء السفر بالطائرة عند تفعيل هذه الخاصية في الهاتف يتم قطع الجهاز عن جميع وسائل الاتصال مما يعني أنه لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت يتم تفعيل هذه الخاصية للمحافظة على عمر البطارية من خلال تقليل استهلاك الطاقة في هذا المقال سنقدم لكم معلومات إضافية حول الفوائد الإضافية لهذه الخاصية.

فوائد خاصية وضع الطيران

تفعيل خاصية الطيران يعد أمرا ذا أهمية بالغة، إذ تقدم هذه الميزة فوائد عديدة، منها:

حماية الهاتف والبيانات: تمنع خاصية الطيران الوصول غير المصرح به إلى الهاتف والحفاظ على سرية البيانات والملفات الحساسة المتصلة بالإنترنت.

فصل جميع وسائل الاتصال: تمنع عمليات الاتصال الهاتفي والاستقبال أثناء تفعيلها مما يسهم في تجنب التشتت والانشغال الغير مرغوب فيه.

إيقاف الإنترنت والواي فاي: تقوم خاصية الطيران بقطع الاتصال بشبكات الإنترنت والواي فاي مما يحمي من مخاطر اختراق الشبكة أو الهاتف.

توفير البطارية: يقلل تفعيل خاصية الطيران من استهلاك البطارية مما يساعد في الحفاظ على عمرها الافتراضي وضمان توفر الطاقة عند الحاجة.

بشكل عام، تعتبر خاصية الطيران أداة فعالة لتنظيم استخدام الهاتف المحمول .

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نتائج تفعيل خاصية الطيران

عند حدوث عطل في الهاتف وتفعيل وضع الطيران، ستشهد الآتي:

فقدان الاتصال بالإنترنت: يتوقف الهاتف عن الوصول إلى الإنترنت حيث يتم قطع توصيله بشبكة الواي فاي وتعطيل خدمة البيانات الجوالة.

تعطيل البلوتوث: يتوقف البلوتوث عن العمل، مما يعني عدم إمكانية إرسال أو استقبال البيانات والملفات عبر هذه التقنية.

توقف خدمة الموقع: تتوقف البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي، ويتعذر الوصول إلى معلومات الموقع أو استخدام تطبيقات الخرائط.

تعطيل المكالمات الصوتية والفيديو: لا يمكن إجراء أو استقبال المكالمات الصوتية أو الفيديو أثناء تفعيل وضع الطيران.

وبالتالي، يُعد وضع الطيران خيارًا مفيدًا عند الحاجة إلى تقليل استهلاك البطارية أو منع جميع أشكال الاتصال اللاسلكي على الهاتف.