دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يزال العديد من الأفراد يظنون أن استخدام القصافة يقتصر على تقليم الأظافر وإزالة الجلد الزائد فقط ولكن هل فكرت يوما في أهمية الفتحات والبروز الموجودة في هذه الأداة؟ وما هي الفوائد السحرية التي توفرها؟ الإجابة هي نعم إذ تحمل القصافة فوائد ذهبية تتيح لنا التخلص من الحاجة إلى بعض الأدوات الباهظة وتوفير طرق فعالة للاستفادة منها في هذا المقال، سنلقي نظرة على استخدامات القصافة وكيفية الاستفادة منها.

استخدامات سحرية لقصافة الاظافر

[ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس زي ما كنا فاكرين!!!]

اكتشف 7 استخدامات ساحرة لقصافة الأظافر لم تكن على دراية بها من قبل، حيث يتضح أن استخدام القص لا يقتصر على مجرد تنظيف الأظافر إليك بعض الاستخدامات الفعّالة التي قد لا تكون على علم بها:

فتح الزجاجات والبرطمانات: يمكنك بسهولة استخدام الجزء المنحني في القصافة لفتح زجاجات المياه الغازية وأغطية البرطمانات التي تكون صعبة الفتح لأول مرة.

فتح علب الكرتون المغلفة بالبلاستيك: يعد القاطع المنحني في قصافة الأظافر بديلاً فعّالًا لفتح علب الكرتون المغلفة بشريط من البلاستيك، بدلا من استخدام قواطع أو قطاعات حديدية.

استخدام كمفك مسامير: في حالة عدم توفر مفك مسامير يمكنك بسهولة استخدام قصافة الأظافر لفتح وإغلاق المسامير.

حامل لأعواد البخور: يمكنك استخدام الفتحة الصغيرة في قصافة الأظافر لتثبيت أعواد البخور مع وضع طبق أسفلها لحمل الرماد.

بديل لقصافة الأسلاك: باستخدام قصافة الأظافر، يمكنك فصل البلاستيك عن الحديد في السلك وبالتالي استخدامها كبديل لقصافة الأسلاك.

تثبيت الهاتف المحمول: من خلال اللسان الحديدي في قصافة الأظافر يمكنك تثبيت الهاتف المحمول على الوضع الرأسي لسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.