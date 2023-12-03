" شخصيتك في اسمك " .. ما الذي يشير إليه الحرف الأول من اسمك حول صفاتك الشخصية أو شريك حياتك المستقبلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الموضوعات التي يحرص البعض على معرفتها بشكل كبير لدى التعامل مع أشخاص جدد ومن بينها هي الرغبة في معرفة السمات الشخصية العامة لهذه الأفراد سريعا كي تحدد الطريقة التي يتم التعامل بها معها ، وحيث أن الاسم الذي يطلق على الإنسان غالبا ما يكون له منه نصيب كبير نظرا لتلك الرؤية الشعبية التي ترى ذلك ، فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور قليلة في مقالنا هذا على أن نوضح بعض الدلالات التي يشير لها الحرف الأول من اسمك ومدى اتساقه مع السمات الشخصية بشكل كبير

– الحرف الأول في اسمك

حرف الأول : يشير هذا الحرف الموجود في بداية الاسم إلى أن صاحبه يحب السفر بشكل جنوني كما أن له القدرة على اكتساب قلوب من حوله واستمالتهم نحوه بسهولة كبيرة ما يساعده على تكوين صداقات

حرف السين : يشير هذا الحرف الموجود في بداية الاسم إلى أن صاحبه يميل إلى الانفعال والاندفاع والرغبة في السيطرة وهذا الأمر يشيع في النساء بدرجة أكبر

حرف الكاف : يشير هذا الحرف الموجود في بداية الاسم إلى أن صاحبه يعمل بجهد كبير لكنه في الوقت ذاته يعيبه قسوة القلب والجفاء

حرف الفاء : يشير هذا الحرف الموجود في بداية الاسم إلى أن صاحبه يمتاز بالغموض الشديد ويعجز عن تكوين علاقات اجتماعية جيدة لكنه شديد الإخلاص في العمل .