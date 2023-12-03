طريقة سهلة لمعرفة استهلاك باقة النت we الأرضى بدون تسجيل..اعرف بسرعة استهلاكك.

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالتأكيد أن الجميع يريد أن يعرف مدى استهلاك الطاقة الذي يقوم بها خلال الشهر خاصة باقة الانترنت الأرضي وي We وذلك بدون تسجيل، وهو أمر ليس من السهل القيام به، ولذلك إذا كنت من مستخدمي شبكة فتابع معنا السطور التالية حتى تعرف كل ما يخص الإنترنت المنزلي سواء ما تم استهلاكه أو المتبقي منه بجانب بعض المزايا التي تقدمها الشركة، إذا كنت تريد متابعة استهلاكك يجب عليك أن يكون لديك حساب مسحل في شركة وي وبعد أن يكون لديك حساب تم تفعيله، يمكنك أن تعرف مدى استهلاكك بكل سهولة كما أنه سوف يظهر أمامك عدد الجيجا بايت المتبقية لديك، كما يمكنك أن تدير نظامك حسب ما تريد.

خطوات انشاء حساب

1- يجب عليك في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

2- بعد ذلك سوف تظهر أمامك واجهة باللغة الإنجليزية ويمكنك تغييرها إلى اللغة العربية وهذا عن طريق الضغط على كلمة العربية الموجودة في أعلى أو أسفل الموقع.

3- بعد ذلك يجب عليك النقر على كلمة التسجيل الموجودة في الصفحة التي ستظهر أمامك، عندئذ سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى، تقوم فيها بكتابة رقم الهاتف الأرضي الخاص بك.

4- بعد الانتهاء من كتابة الرقم قم بالضغط على زر التالي الذي أسفل الخانة التي يتم إدخال فيها الرقم، هنا سيتم توجهيك لصفحة جديدة قم بربطها برقم هاتفك المحمول التي تم التعاقد به في الشركة وسيتم إرسال رمز لك قم بإدخاله.

5- بعد ذلك يجب عليك كتابة الرقم السري الخاص بك وإعادة تأكيده مرة أخرى للتأكد من أنه صحيح، أيضا ستقوم بالتأكيد على أنك توافق على جميع الشروط وكل الأحكام التي ستظهر لك في الأسفل، وفي النهاية قم بالضغط على زر تسجيل وبعد هذا سوف تتمكن من معرفة استهلاك باقة النت‎ we ‎الأرضى بدون تسجيل.