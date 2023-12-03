دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الكثيرين من الناس يستخدمون ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال وجميع التعاملات النقدية المختلفة وذلك عن طريق استخدام الفيزا البنكية التي تمكنا من سحب الأموال بكل سهولة من أي ماكينة صراف آلي، وعلى الرغم من ذلك فقد ينسى البعض الفيزا في المنزل بينما يكونوا في حاجة ماسة لسحب المال، لهذا سوف نقدم لكم طريقة عبقرية لسحب أي فلوس من ماكينة ال ATM بدون استخدام الفيزا بسرعة كبيرة بخطوات بسيطة للحصول على المال اللازم لشراء جميع احتياجاتك.

كيفية سحب المال من ماكينة الصراف الآلي بدون كارت الفيزا

عند نسيان كارت الفيزا الخاص بك يمكنك استعمال طريقة مختلفة لسحب الوقود من ماكينة الصراف الآلي بدون الحاجة للفيزا وذلك من خلال استخدام المحفظة الذكية لسحب المال عن طريق القيام بالخطوات التالية:

ضرورة اختيار ماكينة ATM تتمتع بخدمة السحب بدون بطاقة بنكية باستخدام المحفظة الذكية.

يتم إرسال رقم التحقق على الهاتف الخاص بك للتأكد من أنك الشخص الصحيح.

قم باختيار خدمة السحب بدون بطاقة الموجودة على شاشة الماكينة.

اضغط على خيار المحفظة الإلكترونية ثم السحب النقدي.

قم بعد ذلك بإدخال رقم الهاتف الخاص بك ثم الرقم السري الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

يتم كتابة المبلغ المراد سحبه من الماكينة ومن ثم سحب المال واستلام الإيصال.

[فكرة بمليون جنية!!.. تعرفي على طريقة عبقرية لسحب النقود من ماكينة ال ATM بدون فيزا.. هتندم إنك معرفتهاش من زمان!!!]

ما هي خدمة المحفظة البنكية؟

تعتبر خدمة محفظة ذكية يمكن استخدامها عن طريق تطبيق موجود على الهاتف من خلاله يتم إضافة المال فيها وسحبه من خلال أي ماكينة ATM في أي وقت، وكذلك يمكنك تحويل الأموال إلى محافظ أخرى، كما توجد المحفظة البنكية على انستا باي أيضاً الذي يعد أشهر ابلكيشن في مصر أصدره البنك المركزي.