" هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التليفزيون".. استغلال التليفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التليفزيون القديم الذي نقوم بوضعها في المخلفات والمواد التي لا نحتاج إليها، والعديد منا يقوم بالتخلص منه في القمامة، وذلك لأنه بالنسبة لنا ليس له قيمة على الإطلاق، ولكن تم اكتشاف قيمته العالية التي يمكن الوصول إليها والحصول على المال من وراء الأجزاء المتوفرة بداخله التي يتم استخدامها في أشياء أخرى يمكن صنعها، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل الآن في مقالنا

ما هو الجزء الذي يتم بيعه بسعر ٥٠ ألف جنيه

يوجد جزء داخل التلفاز القديم يتم بيعه داخل أسواق إعادة تدوير صنع المواد بسعر خمسين ألف بحد أدنى، وهناك قطعتين يمكن استخرجهما من التليفزيون القديم ومنها جهاز الضغط الخاص به الذي يمكن استغلاله في أمر آخر، بالإضافة إلى قطعة من الالمونيوم المتوفرة داخله، وبالرغم من هذا يوجد مواد ضارة تحيط بهما يجب الحذر منهما، ولا يقوم أيشخص في المنزل بفكه وهذا لضمان السلامة فهو يحتاج لمتخصص.

خطوات استخراج جهاز الضغط

لنزع جهاز الضغط دون التأثر بالمواد الضارة المتوفرة بالقرب منه في التلفزيون القديم لابد من اتباع خطوات كما يلي

استخدام أدوات تساعد على فك مسامير الغطاء من الخارج.

التوجه إلى الجزء الذي يحتوي على جهاز الضغط.

فك جميع محتويات التلفاز بكل سهولة دون التعرض للمواد الضارة.

نزع الجهاز بالكامل دون تلف جزء منه او توصيلات.

يتم استخدامه في أي جهاز يحتاج إليه أو بيعه.