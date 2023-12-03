تعرفي على الطريقة السحرية لصنع التونة في المنزل باستخدام مكونات سهلة وبسيطة

طريقة اعداد التونة

1- احضار كيلو سمك تونة ونقوم بتنظيفه وغسله

2- نقوم بتقطيع كل سمكة إلى 3 قطع

3- نقوم بإحضار إناء مملوء بالماء ونضع فيه ملعقتين من الخل وملعقتين من الملح، وورقتين لوري ونقوم بعصر ليمونة عليهم، ونقوم بوضع السمك في هذا الخليط لنقعه لمدة نصف ساعة للتخلص من أي زفارة.

4- تقوم بوضع إناء مملوء بالماء حتى الغليان ونضع فيها ورق لورا وفلفل اسود، وملعقة صغيرة من الكمون، و 4 حبيبات من الحبهان وملعقة صغيرة من الملح.

5- نقوم بإضافة السمك إلى الماء المغلي، وتركه في الماء المغلي لمدة 7 دقائق.

6- نقوم بإحضار طبق عميق أو إناء كبير مملوء بالماء المثلج وبه مكعبات ثلج، ونخرج السمك من الماء المغلي ونضعه مباشرة في الماء المثلج، وذلك لإحداث صدمة والتخلص من أي ميكروبات يحتمل وجودها.

7- نقوم بتحضير المحلول الملحي وهو يتكون من ربع كوب خل، نصف كوب زيت، نصف ملعقة من الملح، نصف ملعقة من الكمون المطحون، ربع كوب من عصير الليمون ، عدد 2 كوب من مياه السلق التي استخدمناها لسلق السمك ثم نقوم بالتقليب جيداً، ثم نتركه حتى تهدأ درجة حرارته ويكون المحلول دافئ.

8- نقوم بإزالة الجلد الموجود على السمك وستلاحظين أنه يتم إزالته بسهولة، ثم نقوم بإزالة الشوك ونقطعه على هيئة مكعبات.

9- نقوم بإحضار برطمان زجاجي معقم بالماء الساخن والخل ثم نقوم بتجفيفه تماماً ونبدأ بإضافة السمك فيه.

10- نقوم بإضافة المحلول الملحي الدافئ للسمك الموجود داخل البرطمان ونقوم بتغطية السمك تماماً بالمحلول، ثم نقوم بحفظها في الثلاجة، ويتم استهلاكها في غضون أسبوع.