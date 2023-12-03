ميشال حايك يعلنها وبلا تردد.. "اليوم يبدأ أسوء شهر في تاريخ هذه الدول العربية، ولا مفر من القادم"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يثير العراف اللبناني المشهور ميشال حايك دائمًا اهتمام الجمهور بتوقعاته المدهشة، وتحققت توقعاته بزلزال المغرب مؤخرًا، مما أثار خوف الكثيرين. وأكد حايك أن تلك الهزات ستؤدي إلى انكسار X في الأرض، مما سيؤدي إلى تغيير خريطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

وأضاف حايك أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وستكون بعضها مختلفة عما حدث في الماضي وستكون آثارها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوية في ارتداداتها. وسيحدث هزات صغيرة ستسبب الكثير من الفوضى.

وتوقع حايك حدوث زلزال في عين التينة وظواهر طبيعية غريبة، مثل ظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل، حيث سيتساقط الثلج على شكل حبال وحجارة، وسنشهد فيضانات وكسوف وخسوف سريعة.