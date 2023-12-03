"فكرة بمليون جنية".. تعرف على أفضل طريقة لتنظيف "سماعة الهاتف" من الغبار والأتربة في ثواني معدودة.. جربها ومش هتحتاج تروح للصيانة

أسباب تنظيف سماعات الهاتف

تعد السماعات في الهواتف المحمولة من أكثر الأماكن التي هي موطن للبكتيريا بنسبة تزيد 6 مرات عن البكتيريا الموجودة في حوض المطبخ وذلك طبقاً لعدد من الأبحاث العلمية الحديثة، كما يمكن أن ينتج عدد من المشكلات الصحية بسبب السماعات المتسخة والملوثة من أبرزها ردود الفعل التحسسية والطفح الجلدي وكذلك الالتهابات الفطرية، فمن السهل تركها مستلقية مما يجعل احتمالية أن تكون سماعات الهاتف قد تراكمت عليها قدر كبير من الأوساخ والبكتيريا لذا عند وضع سماعات الأذن يمكن أن تدخل الأوساخ والبكتيريا في أذنيك.

أفضل طريقة لتنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والشوائب

من الضروري تنظيف رؤوس سماعات الأذن ، باستخدام أشياء متوفرة لديك منها خلة الأسنان أو مشبك الورق، إلى جانب استخدام قطعة من القماش مع القليل من الكحول في تنظيفها جيداً، ومن المهم أيضاً محاولة تنظيف الثقوب بحرص شديد، بينما يمكنك استخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة قطن لتنظيف جميع أجزاء الهاتف، ولكن تجنب تماماً استخدام الصابون أو المبيّض في تنظيف أجهزة AirPods، والجدير بالذكر أن الكحول الإيثيلى بنسبة 70 % هو الأفضل على الإطلاق في تنظيف سماعات الرأس.