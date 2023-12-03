دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر ألم الإذن من الأفلام الشديدة التي يشعر بها الأنسان وهذا يكون نتيجة لتراكم الشمع ويحتاج الإنسان إلى تنظيفها بطرق سليمة حتى لا يقوم بأي ضرر قد يلحق بها، وهذا يتم عندما لا يستطيع الأنسان الذهاب إلى الطبيب المختص لذلك نعرض في هذا المقال عدة طرق يمكن من خلالها تنظيف الإذن بطريقة مؤقتة.

إزالة الشمع من الأذن في المنزل

[“انسى انك تروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم .. هتنضفها وانت في بيتك!!!]

“انسى انك تروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم .. هتنضفها وانت في بيتك!!!

يجب توخي الحذر عند القيام بعملية تنظيف الأذن دون إشراف من الطبيب لأن ألم الأذن يؤدي إلى تعب وإرهاب شديد لا يتحمله الإنسان، وتحتاج هذه العملية إلى عناية شديدة حتى لا تؤدي إلى نتائج سلبية قد تضر بالإذن وحاسة السمع وهذا لحمايتها من أي تلف أو ضرر.

طرق غسل الأذن في المنزل

[“انسى انك تروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم .. هتنضفها وانت في بيتك!!!]

“انسى انك تروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم .. هتنضفها وانت في بيتك!!!

للتمكن من القيام بتنظيف الاذن بكل سهولة فقط كل ما عليه القيام به القيام بإتباع الخطوات التالية:

نقوم بغلي كمية من المياه على درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

عندما يهدأ الماء قليلا نضعه في سرنجة.

تقوم بتفريغ السرنجة من الأعلى في الإذن المراد إزالة الشمع منها.

ترك الماء في الأذن لمدة 5 – 10 دقائق.

إخراج الماء من الأذن مخلوط به الشمع بعد أن ذاب مع الماء.

يشعر الإنسان ببعض الألم ثم يزول.

إذا زاد الألم بشدة يجب إستشارة الطبيب على الفور.