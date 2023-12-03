"كنز في بيتك وانت متعرفش"..طريقة جهنمية للاستفادة من شاحن الهاتف القديم ...اوعي ترميه تاني اعرف هتستخدمة ازاي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تطور التكنولوجيا بسرعة، يتم تحديث الهواتف الذكية بشكل دوري، مما يؤدي إلى تقديم شواحن جديدة وترك الشواحن القديمة غير مستخدمة يعتبر إعادة تدوير شواحن الهواتف القديمة خطوة مهمة نحو الاستدامة البيئية. في هذا المقال، سنستعرض طرق إعادة تدوير شواحن الهواتف القديمة واستخداماتها الممكنة.

طرق استخدام شاحن الهاتف المحمول

إعادة استخدام الأسلاك والكابلات: يمكنك فحص الكابلات المرفقة مع الشاحن القديم واستخدامها لربط أجهزة أخرى يمكنك قص الكابلات واستخدامها في توصيل أجهزة مثل السماعات، أو شحن أجهزة أخرى تحتاج إلى منفذ

مشاريع DIY (ابنها بنفسك): استخدم شاحن الهاتف القديم في مشاريع يمكنك تحويله إلى مصباح USB، أو شاحن للهواتف الذكية في السيارة، أو حتى جهاز شحن للأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

تحويله إلى مصدر طاقة طارئ: قد يكون لديك حاجة إلى مصدر طاقة طارئ في حالات الطوارئ يمكنك تحويل شاحن الهاتف القديم إلى بنك طاقة صغير باستخدام بطاريات قابلة لإعادة الشحن. هذا سيكون مفيدًا خاصة عندما يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي.

إعادة تدوير المواد: قد تحتوي شواحن الهواتف القديمة على مواد قابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن. يمكن تفكيك الشاحن وفصل المكونات لتسهيل عمليات إعادة التدوير يُفضل تسليم هذه المكونات إلى مراكز إعادة التدوير المحلية للتأكد من التخلص الآمن والمستدام.

شاحن متنقل: يمكن تحويل شاحن الهاتف القديم إلى شاحن متنقل باستخدام بطاريات صغيرة ودوائر إلكترونية بسيطة هذا يعطيك فرصة للاستفادة من الشاحن القديم وتحويله إلى جهاز قابل للحمل يمكن استخدامه لشحن هاتفك أو أجهزة أخرى أثناء التنقل.