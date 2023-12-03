"مطلعش للقفل والفتح بس" .. استخدامات عبقرية وأسرار خطيرة عن زر الباور في التليفون يجهلها الكثير .. مش هتتخيل ال بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل عرفت يوماً ما أهمية زر التشغيل الذي يتوفر في كل هاتف سوى أنه يُستخدم لإغلاق الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى؟ إذا كنت لا تعلم فها هي تلك الكلمات التي ستوضح لك المزيد من المعلومات حول أهمية هذا الزر وسنعرض لك سراً بخصوص زر تشغيل الهاتف سيجعلك تندهش من فوائده، فهذا الزر السحري الذي لا يعلم فوائده الكثير من الذين يحملون الجوال يتميز بعدة مميزات تُسهل على الجميع استخدام الهاتف.

خطوات تفعيل استخدامات زر التشغيل الموجود بالهاتف

في حال كنت ترغب في تفعيل ميزة من مميزات زر تشغيل الهاتف المحمول، عليك إتباع بعض الخطوات والتي تكون كالتالي :

في البداية الدخول إلى الإعدادات في الهاتف.

الضغط على الخيارات المتاحة على الشاشة والظاهرة في الصفحة الرئيسية أمامك.

سيتم ظهور العديد من المميزات التي تتعلق بزر تشغيل الهاتف.

حدد الميزة التي تريدها والنقر عليها.

وحينها سيتم تفعيل الخاصية التي قمت بتفعيلها وإذا أردت إلغائها اتبع نفس الخطوات.

استخدامات زر تشغيل الهاتف مع الضغط على زر الصوت

زر تشغيل الهاتف يمكن استخدامه الكثير من الاستخدامات سواء بالضغط عليه منفصلاً أو بجانب الضغط على زر الصوت، ويمكن استخدامه فيما يلي :

يمكن تشغيل الفلاش الخاص بالكاميرا من خلال زر التشغيل.

يمكنك أخذ اسكرين شوت أو التقاط الشاشة بالضغط على زر الصوت مع زر التشغيل.

يتم إلتقاط صورة من خلال الكاميرا الأمامية عبر الضغط على زر الصوت وزر التشغيل.