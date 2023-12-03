مش هتصدق اللي حصل في الفرح!!.... عريس يقول بفعل جرئ جدا في الفرح ويدهش جميع الموجودين ... لن تصدق ماذا فعله

ما هو الفعل الجرئ الذي قام به العريس في حفل زفافه

القصة تحكي عن العروس اسماء وهي موظفة ماهرة جدا في عملها وتعمل في البنك ويشهد الجميع لها بإحترامها واخلاقها وفي يوم من الايام قامت اسماء بالتعرف على شاب مصري يعيش بالخارج ونشأت بينهما قصة ح بكبيرة وقوية وتمت خطبتهم وبعج فترة ليست بالكبيرة قررا الزفاف ولكن لم تعلم اسماء انها ستواجه شيء غريب جدا في يوم زفافهما وفي يوم الزفاف بعد ان قامت العروس بالتجهيزات اللازمة وحضورها الى القاعة حيث يوجد جميع المعازيم ولكن لم تكن تعلم ان قصة غريبة جدا سوف تحدث في فرحها

في وسط حفل الزفاف وفرحة جميع الناس بالعروسين والرقص والغناء قام العريس بفعل شيء غريب جدا اثناء حفل الزفاف حيث ثام بالنزول اسفل فستان العروس وقام بخلع ملابسها عنها مما اثار دهشتها ودهشة كل المعازيم الموجودين في القاعة من هذا الفعل الذي لا يناسب ثقافة المجتمع المصري ولا ثقافة العروس.