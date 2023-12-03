هتبقى فشر سما المصري.. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل لحل جميع مشاكل الشعر وشوفي بعينك المعجزة.. دلعي جوزك اخر دلع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف العديد من الأشخاص على هذه الوصفة السحرية التي تعالج جميع مشاكل الشعر باستخدام زيت الزيتون والقرنفل وهما من المكونات الطبيعية ذات الفوائد العديدة للشعر يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر وتغذيته بينما يساعد القرنفل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر سنقدم لكم توضيح لأهم التفاصيل فتابعونا للمزيد من المعلومات.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بمزج 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ضعي الخليط بشكل متساو على فروة رأسك وشعرك وقومي بتدليكه بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم قومي بغسله باستخدام الشامبو والبلسم.

طريقة استخدام:

بعد تحضير الخليط المكون من 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من زيت القرنفل قومي بتوزيعه بشكل متساو على فروة رأسك وعلى شعرك ويفضل التأكيد على توزيعه بشكل جيد.

باستخدام أطراف أصابعك قومي بتدليك فروة رأسك بلطف لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق هذا التدليك يعزز امتصاص الزيوت ويحفز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يسهم في تحسين صحة الشعر بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ويمكن تركه لفترة أطول إذا كنت ترغبين في ذلك.

بعد انقضاء الوقت المحدد اغسلي شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو والبلسم للتخلص من الزيوت الزائدة وضمان نظافة الشعر يفضل تكرار هذه العملية بانتظام مثلا مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وتحسين حالة شعرك بشكل ملحوظ.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر: