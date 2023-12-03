[«من غير مشاوير».. تعرف علي خطوات استخراج شهادة ميلاد من المنزل من خدمات بوابة مصر الرقمية .. ضاع عمرنا في طوابير السجل!!؟]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت، وذلك نظرًا للصعوبات التي قد تواجههم عند زيارة مصلحة الأحوال المدنية بسبب الازدحام أو الانشغال أو عدم تناسب مواعيد العمل ولتسهيل هذه العملية على المواطنين، قامت الحكومة بتوفير خدمة استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي وفي هذا السياق خلال السطور التالية خطوات استخراج شهادة الميلاد أون لاين.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

لاستخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الخدمة الرسمي للأحوال المدنية في بلدك.

اختيار خدمة “شهادة الميلاد” من قائمة الخدمات المتاحة.

بدء الخدمة عبر النقر على الزر المخصص.

تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان لديك حساب مسبقًا، وإلا يجب عليك إنشاء حساب جديد.

قراءة والموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة.

تقديم البيانات المطلوبة بعناية ودقة.

تسجيل عنوان التوصيل بالتفصيل إذا كانت الخدمة تتضمن توصيل الشهادة.

دفع الرسوم المقررة عبر وسائل الدفع المتاحة.

انتظر تأكيد استلام الطلب ومتابعة حالته إذا كان ذلك ممكنًا عبر الموقع.

سيتم توصيل شهادة الميلاد إلى العنوان الذي قدمته بعد مراجعة ومعالجة الطلب.

تأكد دائمًا من متابعة الإجراءات المحددة للبلد الخاص بك، حيث يمكن أن تختلف تلك الخطوات قليلاً بناءً على اللوائح والإجراءات المحلية.

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استخراج شهادة الميلاد 2023

يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية عبر مصلحة الأحوال المدنية، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة أقرب مصلحة أحوال مدنية.

قدم بطاقة الرقم القومي كوثيقة هوية.

احصل على نموذج الطلب رقم 40.

قم بملء نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة.

قم بدفع الرسوم المقررة لاستخراج الشهادة.

تتنوع رسوم استخراج شهادة الميلاد بحسب الطريقة التي تم بها الاستخراج على سبيل المثال، إذا تم استخراج الشهادة عبر منصة مصر الرقمية، ستكون الرسوم حوالي 63 جنيهًا أما إذا تم الاستخراج عن طريق مصلحة الأحوال المدنية، فسيكون الحد الأقصى للرسوم حوالي 50 جنيهًا يُفضل دائمًا التحقق من الرسوم الدقيقة في مصلحة الأحوال المدنية المحلية.