احذر.. خطورة تجميد الخبز في الفريزر وما هي الطريقة التخزين الصحيحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخبز من الوجبات الرئيسية لدى الشعب المصري فالشعب الياباني الارز أساسي في وجباتهم والشعب الكوري مخلل الفجل طبق أساسي لديهم و رز البسمتي لا يخلوا من لي سفر سعودية كذلك الخبز بالنسبة للشعب المصري فهو من الأطعمة التي لا غنى عنها في كل منزل فهو أساسي في أي منزل حيث يتم تناوله بجانب العديد من الأطعمة نظراً لأهميته الصحية الكبيرة ونظراً لضرورة وجود الخبز في كل منزل قد يلجأ الكثير إلى شراء كمية كبيرة منه وحفظه بالفريزر وقد يتبعون طرق خاطئة للتخزين لذلك سوف نخبرك في هذا المقال عن خطر تخزين الخبز في الفرايز .

خطر تجميد الخبز بالفريزر فترة طويلة

تجميد العديد من الأطعمة بشكل عام يؤدي إلى تراكم بعض أنواع البكتيريا عليها وخصوصا الخبز ،بالإضافة إلي أن تخزين الأطعمة عادة يتم من خلال وضعها داخل أكياس بلاستيكية وهذا يزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض.أوضح العديد من الأطباء وخبراء التغذية أنه ليس هناك خطر كبير يضر بالجسم نتيجة حفظ وتجميد الخبز داخل الفريزر لفترات طويلة بل إن زيادة فترة حفظه لدرجة كبيرة تصل لأكثر من ٨ أشهر بسبب نمو وتراكم بعض البكتريا الضارة عليه.

الطريقة الصحيحة والمثالية لتخزين الخبز في الفريزر

قم بشراء خبز طازج جديد .

قم بتغليف الخبز بإحكام للحفاظ على جودته و يمكن استخدام أكياس خاصة للتجميد أو أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق ثم تأكد من إزالة الهواء من الحزمة بشكل كامل لتجنب حدوث تلف أو تجمد غير مرغوب فيه.

ضع الخبز المغلف في الفريزر ويفضل وضعه في الرف العلوي للحفاظ على برودته وعدم تعرضه للتجمد الزائد من الجزء السفلي للفريزر ويتم الاحتفاظ به لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر.

عندما ترغب في استهلاك الخبز، قم بإزالته من الفريزر ويتم تركه في درجة حرارة الغرفة للذوبان و لا تقم بإعادة التجميد مرة أخرى بعد الذوبان.

بعد أن يصبح الخبز طريًا وقابلاً للتحضير، يمكنك تسخينه في الفرن لتحصل على نتائج أفضل و قم بتسخين الخبز في فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة مناسبة لنوع الخبز للحصول على قوامه ونكهته المثالية.