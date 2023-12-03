عشبة معجزة اوعى تتجاهلها.. اوراق صغيرة هترجعك لسن الشباب حتى لو عمرك فوق الـ60

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الروز ماري المعروف بأكليل الجبل من النباتات التي تستخدم للبشرة على شكل زيت، حيث يتم الحصول عليه من تقطير الأزهار، ويحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، كما تحتوي أيضا على خصائص مضادة للأكسدة، ويعتبر له دور فعال في تعزيز الذاكرة ونمو الشعر إلى جانب فوائده الكثيرة للبشرة ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على المزيد.

وصفة الروز ماري

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير وصفة الروزماري الفعالة التي تعمل على تفتيح لون البشرة وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

قدر مناسب من إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

5 ملاعق كبيرة من اللبن الحليب السائل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم تحضير وصفة الروزماري الممتازة التي تعطي البشرة إشراقة وتألق ويشعرها بالانتعاش والوصفة كالتالي:

نحضر وعاء ونضع به كلا من ملعقة كبيرة ونضع إكليل الجبل ونتركه على النارلمدة عشرة دقائق.

يصفى الخليط ونضع عليه اللبن الحليب مع ملعقة كبيرة من العسل ونتركه يبرد لمدة عشرة دقائق.

طريقة الاستخدام

يستخدم الخليط على البشرة ليكسبها اللمعان والتألق وطريفة استخدام وصفة إكليل الجبل كالتالي:

غسل الوجه جيدا بالغسول المناسب لنوع بشرتك قبل استخدام الوصفة.

ثم يتم توزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة على البشرة.

يشطف الوجه ويجفف ثم نضع مرطب مناسب لنوع للبشرة.

يستخدم هذا الخليط مرتين إسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.