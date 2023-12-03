دلعي جوزك وخليه زي الخاتم في صباعك !!.. استخدمي «زيت الزيتون والقرنفل» فقط لمدة 3 أيام وضعيه في تلك المنطقة... النتيجة خرافية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم المرأة بالبحث كل فترة عن وصفات طبيعية تزيد من جمال شعرها وترطيبه والتخلص من التقصف، لأن الشعر من علامات الجمال، ونظرا لغلاء الأسعار فتبحث كل السيدات عن مكونات طبيعية متوفرة في البيت، ومن أجمل الوصفات للشعر زيت الزيتون والقرنفل وهتشوفي نتيجة جمال شعرك سيصبح ناعم كالحرير ولن تحتاجي الذهاب للكوافير بعد ذلك، وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا الوصفة الجبارة لترطيب ونعومة الشعر بزيت الزيتون والقرنفل.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت وأمنة بعيدا عن المواد الكيميائية التي تسبب تلف للشعر، يعد استخدام زيت الزيتون والقرنفل من أجمل الوصفات للشعر، وتتلخص أهمية هذه الوصفة في:

تساعد هذه الوصفة على التخلص من القشرة.

كما تساعد الشعر في علاج مشكلة التقصف.

فتعد المكونات الطبيعية الموجودة في هذه الوصفة تعطي الشعر كثافة ونعومة.

كذلك تكون حل مضمون لمشكلة الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

يمكن تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة كل ماعليكي إتباع الخطوات التالية: