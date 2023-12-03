أتحداك لو تعرفها” ماذا يعني مدلول الـ 14 رقم الخاص ببطاقة الرقم القومي؟ .. أخيراً عرفنا السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطاقة الرقم القومي تعد من أهم الوثائق التي يحملها الإنسان فهي تعد الوثيقة التي تثبت عنه الكثير من المعلومات في تحمل كثير من المعلومات ولا يمكن للفرد الاستغناء عنها ف في أي مؤسسة حكومية أو خاصة أول ما تطلبه المؤسسات هو بطاقة الرقم القومي لإثبات أن ذلك الشخص له وثائق رسمية في في الدولة وفي وزارة الداخلية .لذلك فلا يمكن الاستغناء عن بطاقة الرقم القومي ولكن لا نعرف ما هي الأرقام التي توجد في بطاقة الرقم القومي وما معنى هذه الأرقام فمعظم الناس يعتقدون أن هذه مجرد أرقام عشوائية ولكن في الحقيقة هي ليست مجرد ارقام عشوائية كل رقم له دلالة معينة وفي هذا المقال سوف نذكر لكم دلالات هذه الأرقام.

معاني ارقام بطاقة الرقم القومي

الرقم الأول في البطاقة يدل على سنة الميلاد في رقم واحد يدل إن هذا الشخص ولد في فترة التسعينيات

الرقم الثامن والتاسع في الرقم القومي دليل على محافظة الميلاد

قام الثالث إلى الرقم العاشر يدل على جنس الفرد فإذا كان الرقم فرد يدل على أنه ذكره إذا كان فرد يدل على أنها أنثى.

ويدل الرقم الثاني إلى السابع على سنة الميلاد واليوم والشهر.

و الرقم الرابع عشر يعد هو رقم عشوائي يتم وضعه لحماية الفرد من تزوير بطاقته.

الرقم السري خلف بطاقة الرقم القومي

الأرقام السرية الموجودة خلف بطاقة الرقم القومي تعتبر رموز للدلالة على مكان استخراج بطاقة الرقم القومي فكل رقم يدل على مكان المحافظة التي يعيش فيها الفرد