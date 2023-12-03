دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “جنني جوزك بجمالك” .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق .. هترجعي صبية حتى لو كنتي فوق ال 70، تعاني الكثير من النساء في الوطن العربي من مشاكل في الشعر، ويبحثن دائمًا عن الحلول الطبيعية للحفاظ على شعرهنّ لامعًا وصحيًا، واحدة من الوصفات الطبيعية الفعّالة هي استخدام زيت الزيتون مع القرنفل.
زيت الزيتون مع القرنفل يعتبر مزيجًا رائعًا للعناية بالشعر، حيث يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، بينما يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تساعد في صحة فروة الرأس.
قومي بوضع زيت الزيتون مع القرنفل على فروة رأسك وتدليكها بلطف لبضع دقائق قبل الاستحمام، واتركيه لبعض الوقت قبل شطفه جيدًا، وستلاحظين فارقًا كبيرًا في صحة شعرك بعد استخدام هذه الوصفة بانتظام.
باستخدام وصفة زيت الزيتون مع القرنفل، ستحصلين على نتائج مذهلة من دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات تجميلية غالية الثمن وغالباً ما تكون بدون فائدة، فجربي هذه الوصفة الطبيعية وستشعرين بالفرق بنفسك.
فوائد زيت القرنفل للشعر
تعزيز نمو الشعر: زيت القرنفل يساعد في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية الجذور وتحفيزها على النمو السريع.
علاج تساقط الشعر: إذا كنت تعاني من مشكلة تساقط الشعر، فيمكن لزيت القرنفل أن يكون الحل، حيث يقوم بتقوية فروة الرأس والحد من تساقط الشعر.
مكافحة القشرة: زيت القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في علاج مشكلة القشرة والحكة الناتجة عنها.
تغذية الشعر: زيت القرنفل يحتوي على العديد من المركبات الغذائية المفيدة للشعر مثل فيتامين E وD والزنك والحديد، وهو بالتالي يساعد في تغذية الشعر وترطيبه.
تقوية الشعر: زيت القرنفل يساعد في تقوية بصيلات الشعر وزيادة قوتها، مما يجعل الشعر أقوى وأقل عرضة للتلف.
تحسين مرونة الشعر: زيت القرنفل يساعد في تحسين مرونة الشعر ومنع تكسره، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من الشعر الهش والضعيف.
مكافحة الحكة والالتهابات: زيت القرنفل يساعد في تهدئة فروة الرأس ومكافحة الحكة والالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس.
تنعيم الشعر: زيت القرنفل يمكن أن يستخدم كزيت طبيعي لتنعيم الشعر وجعله أكثر لمعانًا ونعومة.
طريقة استخدام القرنفل مع زيت الزيتون للشعر
- يمكنك بسهولة استخدام زيت القرنفل مع زيت الزيتون لتحسين حالة شعرك.
- قم بطحن بعض بذور القرنفل المحمصة بدقة للحصول على بودرة ناعمة وضعها في وعاء مناسب.
- ثم قم بإضافة 6 ملاعق من زيت الزيتون إلى الوعاء حتى تغطي تماما بودرة القرنفل. بعد ذلك، ضع الخليط في زجاجة واتركه في مكان مظلم لمدة أسبوع.
- بعد مضي الوقت المناسب، قم بتصفية الزيت لفصل الشوائب المتبقية من القرنفل، ثم يمكنك استخدام الزيت كحمام زيت لشعرك.
- تأكد من تدليك فروة رأسك وتغطية كل شعرك بالزيت قبل تركه لمدة يوم كامل قبل الاستحمام.