"غير مكانه حالاً" .. خبير تكنولوجي ينصح بوضع الراوتر فى تلك الأماكن فى المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت هيبقى معاك زى الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقوم بوضع الراوتر فورا في هذه الأماكن و ستحصل على سرعة الإنترنت المطلوبة، حيث أن في هذا الوقت أصبحت التكنولوجيا هي التي تدير حياتنا وذلك من خلال إختراع الإنترنت وظهور أجهزة الراوتر التي أصبحت متواجدة في كل منزل، نظرا لإستخدامه سواء فى الدراسة أو حتى العمل ولكن في هذه الأيام يشتكي البعض من ضعف الشبكة وذلك يرجع لأسباب عديدة سنتناول ذكرها فى المقال التالي.

الأسباب التي تؤدي لضعف شبكة الإنترنتهناك بعض الأسباب التي تسبب ضعف وإنقطاع الشبكة ومنها: من أحد الأسباب التي تسبب ضعف في الشبكة وهي التطبيقات الكثيرة التي تكون محملة على الجهاز ولذلك ينصح بحذف التطبيقات الغير مهمة.

تعمل نوع الشبكة علي التاثير على ضعف الشبكة أو قوتها حيث إن بعض الشبكات تعاني من الضعف المستمر في إشارتها نتيجة ضعف برمجياتها المستخدمة.

أنظمة التشغيل القديمة والتي لها دور كبير في إبطاء سرعة الإنترنت أو ضعفها.

وتساعد ساعات الذروة على ضعف الشبكة في الوقت الذي يكون إستخدام شبكة الإنترنت في قمته مما يسبب الضغط على الشبكة بسبب كثرة الأشخاص المستخدمين.

ويؤثر نوع الجهاز على شبكة الإنترنت حيث أن الأنواع الجيدة تقوم بالتقاط إشارة قوية. أفضل الأماكن لوضع الراوتر عند وضع الراوتر يجب أن تقوم بإختيار الأماكن المناسبة والتى تعمل بشكل جيد حيث تكون كما يلي: عند وضع الراوتر يجب أن تقوم بالإبتعاد عن وضعه بجوار أحواض السمك لأن الماء تعمل على إلتقاط الشبكة وبالتالي تضعف الإشارة.

وأن يتم وضع الراوتر في مكان مرتفع في المنزل لكي يلتقط إشارة قوية.

بالإضافة إلي أنه يجب الإبتعاد عن وضع الراوتر بجوار أي جهاز حتى لا تتداخل الموجات في بعضها.