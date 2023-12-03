ليست السعودية ولا أمريكا ولا حتى روسيا.. هذه الدولة الخفية تمتلك اكبر احتياطي من النقد الأجنبي وتستطيع تغيير موازين القوة بضغطة زر

قائمة الدول الأكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي حول العالم

يوجد قائمة مكونة من ١٠ دول تحتوي كل دولة على مبالغ كبيرة من الأموال والعملات الأجنبية في داخلها وأول هذه الدول هي دولة الصين حاليا تحتل الصين أعلى مرتبة بين دول العالم في احتياطي النقد الأجنبي بعد الصين تأتي دولة اليابان ثم ألمانيا ولكن لم تعد المملكة العربية السعودية في بداية القائمة وايضا الولايات المتحدة الأمريكية وايضت روسيا فتراجعت الثلاث دول من أماكنهم وذلك بسبب انخفاض الاحتياطي الخاص بهم.

قائمة احتياطي النقدي الأجنبي بين دول العالم

تم ترتيب عدد من الدول على حسب الأكثر في الاحتياطي حتى الاقل، وذلك لمعرفة القيمة التي تمتلكها كل دولة وهي