استخدامها في الحلال بس!!... طريقه جهنمية متخطرش علي بال الجن نفسه" لفتح جميع الاقفال بدون مفتاح".. يارتني كنت عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كثير من الناس لايعرفون تلك الطرق لفتح جميع الاقفال حيث تُعد الاقفال من أهم وسائل الأمان، حيث تُستخدم لتأمين الأبواب والخزائن والحقائب وغيرها من الأشياء التي نريد حمايتها من السرقة. ومع ذلك، قد يحدث أن نفقد مفتاح القفل، أو قد يتعرض القفل للتلف، مما يجعلنا غير قادرين على فتحه. في هذه الحالة، قد نلجأ إلى طرق بديلة لفتح القفل بدون مفتاح.هناك العديد من الطرق لفتح الاقفال بدون مفتاح، وتختلف هذه الطرق باختلاف نوع القفل. في هذا المقال، سنتعرف على بعض الطرق الشائعة لفتح جميع الاقفال بدون مفتاح.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية فتح جميع الاقفال بدون مفتاح بطريقة سهلا وبسيطه جدا

طريقة فتح القفل باستخدام سلك أو دبوس

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تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق لفتح الاقفال، وهي مناسبة لفتح العديد من أنواع الاقفال، بما في ذلك الاقفال ذات المقبض الدائري والاقفال ذات المقبض الخطي.

لفتح القفل باستخدام سلك أو دبوس، اتبع الخطوات التالية:

1. احضر سلكًا رفيعًا أو دبوسًا طويلًا.

2. قم بثني السلك أو الدبوس على شكل حرف “L”.

3. أدخل الطرف المستقيم من السلك أو الدبوس في فتحة القفل.

4. قم بتحريك السلك أو الدبوس داخل فتحة القفل حتى تشعر بمقاومة.

5. استمر في تحريك السلك أو الدبوس حتى تتمكن من تدوير أسنان القفل.

6. بمجرد تدوير أسنان القفل، ستتمكن من فتح القفل.

طريقة فتح القفل باستخدام مسمار حلزوني

تعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة لفتح الاقفال، وهي مناسبة لفتح العديد من أنواع الاقفال، بما في ذلك الاقفال ذات المقبض الدائري والاقفال ذات المقبض الخطي.

لفتح القفل باستخدام مسمار حلزوني، اتبع الخطوات التالية:

1. احضر مسمارًا حلزونيًا.

2. قم بربط المسمار الحلزوني في مفك البراغي.

3. أدخل المسمار الحلزوني في فتحة القفل.

4. قم بلف المسمار الحلزوني حتى تتمكن من تدوير أسنان القفل.

5. بمجرد تدوير أسنان القفل، ستتمكن من فتح القفل.

طريقة فتح القفل باستخدام مفك البراغي

تعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة لفتح الاقفال، وهي مناسبة لفتح بعض أنواع الاقفال، بما في ذلك الاقفال ذات المقبض الدائري والاقفال ذات المقبض الخطي.

لفتح القفل باستخدام مفك البراغي، اتبع الخطوات التالية:

1. احضر مفك براغي.

2. قم بإدخال مفك البراغي في فتحة القفل.

3. قم بتحريك مفك البراغي داخل فتحة القفل حتى تشعر بمقاومة.

4. استمر في تحريك مفك البراغي حتى تتمكن من تدوير أسنان القفل.

5. بمجرد تدوير أسنان القفل، ستتمكن من فتح القفل.