دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تساءلت يوما عن استخدامات القصافة غير تقليم الأظافر؟ هل فكرت أن هذه الأداة الصغيرة لها عدة فوائد سحرية لا يعلمها إلا القليل، حيث أغلبنا يستخدم القصافة لتجميل الأظافر ومحاولة إزالة الجلد الزائد حول الأصابع، أما الاستخدامات السحرية الأخرى تبدو مجهولة بالنسبة للآخرين فقد تغنيك عن أدوات باهظة التكاليف وتقوم بنفس الوظيفة بصورة فعالة، ولذلك نقدم اليكم خلال سطور المقال هذه الاستخدامات والطريفة الفعالة للحفاظ على نظافة القصافة.

فوائد سحرية لقصافة الاظافر

["ازاي عايشين ومنعرفش أهميتها".. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوما!!!]

هناك عديد من الاستخدامات المبتكرة المكتشفة لقصافة الأظافر والتي تتمثل فيما يلي:

تستخدم كحامل للهاتف وذلك عند وضعه رأسيا حتى يمكن المشاهدة بسهولة.

تستعمل كبديل المفك العادي لربط وفك المسامير بواسطة اللسان الحديدي.

قد يتم الاعتماد عليها في حمل أعواد البخور من خلال الفتحة الأمامية ويوضع أسفلها طبق لتجميع الرماد.

فتح زجاجات المياه الغازية والبرطمان صعب الفتح وكذلك الكراتين المغطاة بشريط بلاستيك المستخدم في تغليف العلب.

تساعد في قص الأسلاك الكهربائية وفصل الجزء البلاستيكي عن الحديد.

كيفية الحفاظ على نظافة وتعقيم القصافة؟

يجب الحفاظ على نظافة القصافة لضمان خلوها من الجراثيم والبكتيريا ويمكن القيام بذلك من خلال ما يلي:

استخدام الماء الدافيء مع الكحول في تنظيف القصافة بعد الاستخدام ثم تجفيفها جيدا.

استعمال المطهرات ومعقم اليدين لتعقيم القصافة دوريا، لضمان السلامة وعدم انتقال العدوى والجراثيم بين أفراد الأسرة يجب أن توجد قصافة لكل فرد.

تنظيف الأصابع جيدا قبل استخدام القصافة منعا لعدم تراكم الأوساخ والبكتيريا عليها،

تجفيف القصافة بعد الاستخدام منعا لتراكم الرطوبة عليها وتصبح بيئة خصبة لنمو الفطريات عليها.