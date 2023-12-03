دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مَن منا لا يتناول الجبن بكل أنواعه على مختلف الوجبات؟ وتحرص الأمهات دائما على وضع الجبن في الطعام نظرا لطعمها اللذيذ والنكهة المميزة التي تعطيها للطعام، حيث تحتوي بعض الأنواع على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ومع ذلك توجد أنواع أخرى ضارة تسبب خطر على الصحة احذر من تناولها وعدم شرائها من الأسواق، ولذلك نوضح لكم خلال سطور المقال أنواع الجبن الصحية والخطيرة.

لا تشتري أنواع الجبن تهدد صحتك

["اوعى تاكلها ولو ببلاش" .. احذر أخطر أنواع الجبن في العالم موجودة داخل مطبخك.. تخلص منها حالاً قبل فوات الأوان!!!] يحذر الكثير من علماء التغذية بعد عدد من الأبحاث من بعض أنواع الجبن لأنها تبدو خطيرة على صحتك ومن هذه الأنواع ما يلي:

الجبن المضاف له زيوت نباتية مهدرجة والمنتشرة بكثرة في الأسواق والتي تؤثر سلبا على صحتك، حيث ثبت أنها تتضمن نسبة كبيرة من الصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

الجبن الإيطالي: يعتبر أشد الأنواع خطورة ويدخل عامل التصنيع في ذلك حيث يقوم يتم ترك الجبن حتى يتعفن، ثم يضاف له يرقات الذباب مع الديدان بواسطة جهاز معين حتى تتوغل داخل الجبن.

الجبن المصنع في مكان غير نظيف ليس عليه رقابة من وزارة الصحة، حيث يضاف إلى الجبن مادة الفورمالين لهذا يجب معرفة مكان التصنيع.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

توجد عدة أنواع مفيدة للصحة ولكن أكثرها شهرة هي الجبن القريش وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يدخل في بناء الجسم، فكل نصف كوب من هذا النوع قليل الدسم يعطي 14 جرام بروتين وهذه نسبة عالية لا توجد إلا في اللحوم والأسماك ولعل ما يميزها هي أنها رخيصة الثمن وفي متناول الجميع.