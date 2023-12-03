[مأساة مؤلمة تقشر لها الأبدان .. عريس متهور قليل الخبرة يتسبب في نقل عروسته للعناية المركزة .. فحصها الأطباء وكانت المفاجأة!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزواج هو أسمى علاقة قد خلقها الله تعالى وأوصى بها كلًا من الرجل والمرأة، حتى يسعى كلًا منهما إلى تكوين حياة سعيدة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون لخلق جو من الهدوء والسعادة، ولكن على العكس تمامًا هناك بعض الحالات التي يقوم فيها الرجل أو المرأة بنقض هذا العهد الغليظ وارتكاب أفعال لا تتوافق مع الشرع أو القانون، ومنها القصة التي نتناولها اليوم في هذا المقال، وهي قصة فتاة قد تعرضت إلى الضرب المبرح من زوجها بعد الزواج مباشرةً.

قصة الفتاة التي ضربها زوجها

من خلال ما جاء على لسان “سلوى م.م” نسرد لكم القصة والأحداث الشنيعة التي تعرضت لها هذه الفتاة البريئة، حيث وقفت في محكمة الأسرة تحكي قصتها بدموع منهمرة وهي فتاة في بداية حياتها الزوجية، تبلغ من العمر 26 عام فقط وهي مُعلمة المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس بني سويف، حيث قامت برفع قضية خلع على زوجها وبدأت حكايتها قائلة “جوازنا استمر أسبوع متوقفش عن ضربي لحظة”، وقد خرجت من منزله بعد مرور أسبوع وهي عذراء كما دخلته.

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تفاصيل الزواج

وقد أوضحت المجني عليها بأنها تزوجت رغمًا عنها قائلة “مكنتش موافقة على جوازي منه بس أبويا غصبني عليه علشان هو ابن أخوه”.، م أكملت حديثها قائلة “وافقت على الزواج بعد إقناع أهلي بزواجي منه، وبالفعل تمت كل تجهيزات الفرح بشكل طبيعي حتى جاءت ليلة العرس وبعد انتهاء حفل الزفاف وذهاب المعازيم، حاول أن يتقرب مني كأي زوج ولكن فجأة وجدته يتعدى عليا بالضرب المبرح”، بعد الذهاب إلى المستشفي وقضاء 15 يوم بها للعلاج، قد قررت الزوجة رفع دعوى خلع للتخلص من هذا المريض النفسي.