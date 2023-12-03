اوعي ترمية في الزبالة تاني .. كنز داخل" قشر الموز "لا يعرف الكثير من الناس.. حياتك هتتغير 90% من اول استخدام

تعرف على فوائد قشر الموز للبشرة

ترطيب البشرة:

يحتوي قشر الموز على كمية كبيرة من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

تفتيح البشرة:

يحتوي قشر الموز على فيتامين C، الذي يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

علاج حب الشباب:

يحتوي قشر الموز على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد على علاج حب الشباب ومنع ظهوره.

إزالة التجاعيد:

يحتوي قشر الموز على مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما يؤدي إلى تقليل ظهور التجاعيد.

تعرف على طرق استخدام قشر الموز للبشرة

يمكن استخدام قشر الموز للبشرة بعدة طرق، ومنها:

قناع الوجه:

يمكن استخدام قشر الموز المهروس كقناع للوجه، وذلك عن طريق وضعه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

الماسكات الطبيعية:

يمكن استخدام قشر الموز مع مكونات أخرى طبيعية لتحضير ماسكات مفيدة للبشرة، مثل العسل وزيت الزيتون واللبن الزبادي.

الشطف بالماء:

يمكن شطف الوجه بالماء الذي تم نقع قشر الموز فيه، وذلك بعد أن يبرد.

تعرف على نصائح عند استخدام قشر الموز للبشرة

عند استخدام قشر الموز للبشرة، يجب اتباع النصائح التالية

تأكد من أن قشر الموز طازج وخالي من البقع أو العيوب.

اغسل قشر الموز جيدًا قبل استخدامه.**

استخدم قشر الموز على بشرة نظيفة وجافة.

إذا كنت تعانين من حساسية تجاه الموز، فاختبر قشر الموز على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على كامل الوجه.