دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتضمن الأسواق البورصية الرئيسية في العالم العربي سوق الأوراق المالية في مصر الذي يعرف بتداول الأسهم والسندات والعقود الآجلة كما تشتهر بورصة الكويت أيضا بتداول الأسهم والسندات والعقود الآجلة يجب مراعاة أن أخبار وأحداث البورصات العربية قد تتفاوت من بلد إلى آخر وفي سياق متصل أعلن مصرف لبنان المركزي في 27 ديسمبر الأول 2022 عن تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية على منصة الصيرفة.

توقعات الخبراء في البورصة العربية

وفقا لتقارير حديثة تشير التوقعات إلى احتمالية انهيار عملات سبع دول عربية وفقدانها لقيمتها النقدية في المستقبل القريب يذكر أن هذه الدول تشمل مصر وسوريا ولبنان والعراق والسودان والجزائر واليمن وتحذر هذه التقارير من شراء أو التعامل باستخدام هذه العملات المعرضة للانهيار على إثر هذا الوضع قد اضطرت بعض الحكومات إلى تعويم عملاتها المحلية وتحديدها وفقا لأسعار التداول العادلة كما حدث في مصر بينما قامت حكومات أخرى بتعويم عملاتها جزئيا، كما حدث في سوريا ولبنان.

[خراب بيوت .. قريبا 7 دول عربية ستنهار عملاتها و تصبح بدون أي قيمة نقدية .. الأسماء بالترتيب ؟]

قيمة العملات العربية مقابل الدولار

تتفاوت قيمة العملات العربية مقابل الدولار وفقا للاختلافات الجغرافية والزمانية يمكن الحصول على معلومات حديثة حول قيمة العملات العربية مقابل الدولار من خلال البنوك المحلية المواقع المالية الرسمية أو التطبيقات المصرفية ويجب أخذ في اعتبارك أن سعر صرف العملات يمكن أن يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والمالية يتم تحديث قيم العملات باستمرار من خلال مراقبة تداولات البورصة العربية والعالمية وفي ظل الظروف الحالية يتوقع بعض المحللين تراجعا في قيمة العملات العربية مقابل الدولار نظرا لتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.