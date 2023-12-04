انت الأن تتابع خبر «صدمة غير متوقعه».. مقيم عربي يهرب من عروسته فوراً عندما ذهب ليستقبلها في المطار.. والسبب مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت شابة دعوى طلاق تروي فيها التجربة المريرة التي مرت بها بعد ساعات قليلة من حفل زفافها على شاب يعيش في بلد يبعد عنها آلاف الكيلومترات وتمت عملية الزواج عبر وكيل قام بتكليفه شقيق العريس ولكن الصدمة كانت في انتظارها عند وصولها إلى مطار المملكة العربية السعودية، بعد اكتمال مراسم الزواج، سافرت العروس للالتقاء بعريسها في المطار، حيث صدمت عندما وجدته يصرخ بأنها ليست الشخص التي وجهت إليه صورتها وهرب منها على الفور في صالة المطار وتبعته ومارست محاولات مستميتة لإقناعه بأنها هي زوجته المنتظرة وللتعرف على سبب هروبه المفاجئ وصراخها وانهيارها ومطاردتها بفستان الزفاف في صالة الوصول، أثارت ذهول المسافرين الآخرين القادمين بنفس الرحلة، حيث اعتقدوا أنها تطارد لصا سرق ممتلكاتها، وغادر الشاب المطار في النهاية وجلست العروس على الأرض منهارة ومكسورة وتتألم بينما تصرخ باليأس والحزن.

رد فعل احد المصريين المرافيقين للعروس

أحد المصريين الذين كانوا يرافقون العروس على الطائرة لم يتمكن من تجاوز حالتها اليائسة والمحزنة، حيث قرر مواجهتها بشأن الشخص الذي كانت تطارده ورد عليها بقسوة، مؤكدا لها أنه زوجها وأنه يراها للمرة الأولى ولكن رده كان فظيعا وقاسيا، حيث قال لها: “إيه ده، أنت وحشة، مش زي اللي شوفتها في الصورة، جسمك وحش، شكلك مش عاجبني، مش هتبقي مراتي”، وبعد هذا الرد القاسي، قرر العريس تركها وعدم رغبته في اصطحابها معه، غادر المطار دون أن تعلم العروس كيف تتصرف وخاصة أنها كانت قد حضرت بفستان زفافها للقاء عريسها ولم تكن تعرف أي شخص في المملكة العربية السعودية ولكن قام أحد المسافرين المصريين بالتحرك نحوها بسبب حالتها الصعبة وعرض عليها المساعدة وأخبرها أنه يستطيع حجز تذكرة لها للعودة إلى مصر وتقديم مبلغ مالي يساعدها في العودة إلى بلدها وبمجرد عودتها إلى مصر، رفعت الزوجة دعوى طلاق للضرر وقبلتها المحكمة وأصدرت حكما بتطليقها.