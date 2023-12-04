انت الأن تتابع خبر «احذر هذه العلامات».. انتبه إذا شممت هذه الرائحة في منزلك فاعلم أنك وأسرتك في خطر من وجود سحر فيه.. انتبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد السحر والحسد من الأشياء التي ذكرت في القرآن الكريم وقال تعالى: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» (الفلق: 5)، وقال تعالى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» (النساء: 54)، وقال تعالى: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة: 109)، وإذا كان هناك رائحة كريهة في المنزل، قد يكون ذلك ناتجًا عن وجود سحر أو عين، على الرغم من جهود التنظيف المستمرة.

دلائل وجود الحسد في المنزل تشمل:

[«احذر هذه العلامات».. انتبه إذا شممت هذه الرائحة في منزلك فاعلم أنك وأسرتك في خطر من وجود سحر فيه.. انتبه..!!]

تزايد الخلافات والشجار بين أفراد الأسرة بسبب أسباب تافهة، دون وجود أسباب مبررة.

ارتفاع درجة الصوت والتحدث بطريقة معارضة لكل ما يُقال، مما يؤدي إلى هيمنة أصوات عالية.

السيطرة المستمرة للحزن والاكتئاب على الأسرة، دون إمكانية تحقيق السعادة مهما حاولوا.

الرغبة في العزلة دون الرغبة في مغادرة المنزل.

تجديد انتباهك للهموم والأخبار السيئة بشكل متكرر.

التوتر الدائم والإصابة بالأمراض، مع الشعور بالتعب والنعاس المستمر.

الشعور المتكرر باليأس والإحباط بشكل عام.

وجود روائح كريهة في المنزل على الرغم من النظافة الدورية.

حدوث تلف غير مفسر في الأجهزة المنزلية.

ظهور شقوق في جدران المنزل بشكل فجائي.

زيادة في وجود الحشرات الزاحفة في جميع أنحاء المنزل.

تكرار إشعال جميع المصابيح بشكل غير عادي.

الاستهلاك المفرط والاستخدام السخي للمال في أمور غير ضرورية.