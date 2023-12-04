"ضاع عمرنا واحنا بندعك فيها".. خلطة معجزة لتنظيف طاسة القلي المحروقة في 3 دقائق فقط.. اعرفها دلوقتي

تنظيف طاسة القلي المحروقة

هناك أكثر من طريقة تمكننا من تنظيف الأواني وطاسة القلي المحروقة من الدهون والحروق، من بينها وصفة تعتمد على 3 ملعقة من بيكربونات الصوديوم بالإضافة إلى كوب واحد من الخل الأبيض، مع ملعقة من عصير الليمون ونقوم بخلط المكونات بالكامل ونضعها على الطاسة المحروقة ونغطيها بأوراق مناديل ونتركها لمدة 60 دقيقة فقط لا غير.

بعد ذلك تغسل الطاسة المحروقة بسلك المواعين والقليل من الصابون السائل وسوف تلمع من كل السواد الموجود بها تماماً وسوف تقضي هذه الوصفة على الحروق مهما بلغت درجتها.

بعض الطرق الأخري

كما يمكن استخدام ملعقة من الكركدية الجاف مع ملعقة من عصير الليمون وأخرى من الملح الخشن مع 3 ملعقة من الخل الأبيض وقشور الليمون، وينبغي إحضار وعاء كبير الحجم نضع فيه 2 لتر من الماء والمكونات الأخرى على النار لمدة 10 دقائق ثم نضع فيها الطاسة ونتركها تغلي لمدة 3 ساعات أخرى ثم تغسل بالماء والصابون.