”مش هتشتري حجارة تاني” .. فكرة عبقرية لتشغيل أي ريموت "بدون حجارة أو بطارية" لم تخطر على بالك

تشغيل أي ريموت كنترول بدون حجارة

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم يسعى الإنسان بشكل دائم لإختراع بعض الطرق العبقرية التي تسهل عليه الكثير من الأمور، ومن بين تلك الاكتشافات التي يمكن استخدامها في حياتنا اليومية إمكانية تشغيل الريموت كنترول الخاص بأي جهاز دون أن تضع فيه أي حجارة أو بطارية، فهذا الأمر يعتبر اكتشاف رائع ومذهل يسهل على الإنسان الكثير ويجعله يستغنى بشكل كامل عن تلك البطاريات، وذلك من خلال استخدام ورق الألومنيوم الذي يوجد في أغلب المنازل.

كيفية تشغيل الريموت بدون بطارية تماماً

يمكن لأي شخص استخدام ورق الألومنيوم بدلاً من البطاريات ليقوم بتشغيل الريموت كنترول الموجود لديه في المنزل، ويتم ذلك عبر الآتي :