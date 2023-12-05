"ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط" .. ضع الراوتر حالاً في هذه الأماكن من البيت .. النت هيبقى زي الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت في وقتنا الحالي أصبح أساس الحياة المعاصرة الذي لا غنى عنه سواء على المستوى الشخصي أو مستوى العمل، فمن خلاله يستطيع الجميع التواصل والتحدث في أي وقت كما يتم عمل العديد من الحسابات الشخصية عبر عدة تطبيقات مثل الفيسبوك وتويتر والانستجرام، ويمكن لأي شخص الحصول على أي معلومة مهما كانت في أي وقت وبأسرع وقت ممكن من خلال مؤشر البحث جوجل، ويتم توصيل الإنترنت من خلال جهاز الراوتر في المنزل وهو الذي يوصل شبكة الواي فاي شهرياً.
أفضل مكان لوضع جهاز الراوتر فيه لتوصيل إشارة قوية
من المهم عند وضع الراوتر في المنزل أن يتم اختيار أنسب مكان له حتى تحصل على أقوى إشارة إنترنت، ولكي تتجنب ضعف الإنترنت أو حدوث أي انقطاع للإشارة، حيث أوضح بعض خبراء التكنولوجيا أنه لابد من وضع الراوتر في مكانه الصحيح وأن أفضل مكان لذلك هو أعلى مكان داخل المنزل لكي يتم تلقى إشارة الإنترنت من أعلى نقطة بالمنزل، ولكي تصل موجات الإنترنت إلى جهاز الراوتر التي تأتي من القمر الصناعي، كذلك من الضروري وضع الجهاز بعيداً عن أي معدن حتى لا يتم تشتيت الأشعة عن جهاز الراوتر.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الإنترنت باستمرار
الكثير من الأشخاص يواجهون مشكلة في الإنترنت وهي ضعف الشبكة ولا يعرفون سبب ذلك، في حين يرجع السبب وراء حدوث هذه المشكلة ما يلي :
- قد يكون ذلك بسبب حدوث عطل فني داخل جهاز الراوتر ذاته، ولا يعرفون ذلك في حين أنهم يعتقدون أن السبب من الشركة، في هذا الوقت عليك الاستعانة بفني متخصص ليقوم بإصلاحه.
- قد تكون بعض الأسلاك التي توجد في جهاز الراوتر حالتها ضعيفة، وننصح باختيار نوع جيد من الأسلاك تكون قادرة على تحمل موجات الإنترنت القوية.