هي دي الأخبار الحلوة ولا بلاش||..مواصفات إحدى أشهر السيارات الألمانية؟ وكمان سعرها 130 ألف جنيه فقط وبدون مقدم…ابسط يا عم

كيف يمكنك امتلاك سيارة حديثة؟

الشركة تقدم أيضًا فرصة للتبادل لجميع مشاركي هذا البرنامج، يُفهم التبادل كنظام يتطلب امتلاك سيارة حديثة دون الحاجة إلى دفعة أولى، يتم تنفيذ التبادل على مدى فترة تصل إلى حوالي 10 سنوات، مع مساهمة من الحكومة تصل إلى حد أقصى قدره 22,000 جنيه مصري، يجب أن يُلاحظ أنه لا يُسمح بتضمين سيارات أخرى في مبادرة التبادل، وبالإضافة إلى ذلك، تُعد هيونداي إلانترا HD واحدة من الخيارات المميزة المناسبة لمعظم الحالات.

انتقل للحصول على هيونداي إلانترا

يمكن الحصول على سيارات هيونداي إلانترا من خلال تمويل مصرفي خاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسديد المبلغ على مدى فترة تصل إلى 10 سنوات. يُلاحظ أن هذه المساعدة تُضاعف بمبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف جنيه. يتعين على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 عامًا تقديم إيصالات وعقود موثقة للاستفادة من هذه الفرصة، وتأتي هذه الشروط وفقًا لخطاب صدر عن المكتب ويتناول المساهمة الشهرية المحددة لجميع المكونات لهذا البرنامج، بما في ذلك الغاز الطبيعي والمبالغ المالية ووثائق التأمين.