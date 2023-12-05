معلومة مستحيل تلاقي دكتور يقولك عليها...استخدم مسمار واحد من ” القرنفل” بهذه الطريقة يجعله اقوى من عشر أضعاف الحبة الزرقاء!!.. معجزه جباره

فوائد القرنفل للمتزوجين

• يمكنك أن تستفيد من القرنفل بصفة يومية من خلال وضع عود من القرنفل مع كوب اللبن، أو فنجان القهوة أو مع كوب الشاي.

• إذا كان لديك قرنفل بودر فيجب أن تستخدمه بشكل سريع حتى لا يفقد قيمته، ويفضل استخدام عود القرنفل بدلا من البودر.

• استخدم نصف ملعقة من زيت القرنفل على كوب لبن فهاذا يساعد على تقوية الأعصاب بشكل كبير.

• يمكن وضع زيت القرنفل على الأجزاء التناسلية لتقوية الانتصاب وسرعة القذف.

فوائد القرنفل المغلي

• يحتوي على مضادات الميكروبات حيث إنه يعطل نمو الكائنات الدقيقة والبكتريا التي تسبب إسهال وألم وقد تحدث تشنجات التي تؤدي إلى الموت.

• أيضا يساعد القرنفل المغلي في تقوية الجهازات المختلفة في جسم الإنسان مثل الجهاز المناعي الذي يعمل القرنفل على تقويته لصد كافة الأمراض التي قد تدخل الى الجسم عبر الطرق المختلفة