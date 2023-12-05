"وصفة للعرسان فقط".. ضعي "زيت الزيتون والزبادي على القرنفل" على الأماكن دي من جسمك قبل النوم والنتيجة مبهرة.. لن تستغني عنها بعد اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم معظم الفتيات والنساء بمظهرها وجمالها الداخلي والخارجي مما يجعلها تبحث دائماً عن وصفات وطرق طبيعية وآمنه للحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب والتصبغات، حيث يعد استخدام المكونات الطبيعية بدلاً من مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية أفضل الحلول المثالية للتمتع بالجمال والجاذبية، وتعد وصفتنا اليوم من زيت الزيتون والزبادي على القرنفل من أهم الوصفات الطبيعية الجبارة للعناية بالبشرة لما لها من تأثير فعال في علاج الكثير من مشاكل البشرة.

أفضل وصفة طبيعية لتنعيم وترطيب الشعر يمكنك ترطيب وتنعيم الشعر بفاعلية كبيرة عن طريق استخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة منها القرنفل وزيت الزيتون لما لهما من خصائص علاجية وتجميلية بالإضافة إلى الزبادي، والجدير بالذكر أنه يمكنك تحضير الوصفة بكل سهولة للعناية بالشعر بتوفير المكونات التالية: 5 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل البودرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لتنعيم الشعر إليكي خطوات تحضير الوصفة عن طريق التالي: نضع زيت الزيتون مع الزبادي في وعاء مناسب ثم نمزجهم معاً جيداً.

نضيف باقي المكونات ونستمر في التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس.

نوزع الخليط على فروة الرأس مع التدليك الجيد من الجذور حتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

ثم نشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر.

يُنصح بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.