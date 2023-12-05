نص اللمونه طلع ليه فايده... 5 فوائد غير متوقعه لقشور الليمون ستغير حياتك للابد ... هتنبهرى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الليمون يعتبر واحداً من الفواكه الحمضية الهامة والتي تتميز بفوائد عديدة لا يمكن تجاهلها، هناك العديد من الدراسات اليومية التي تستكشف فوائد الليمون، ويتميز بارتفاع نسبة فيتامين C فيه وهو فيتامين تثبت فعاليته في مكافحة فيروس كورونا وتعزيز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من قشر الليمون في مجموعة متنوعة من الاستخدامات المنزلية مثل التنظيف ووصفات العناية بالبشرة، بالنسبة للأمهات يكون البحث على الإنترنت عن طرق لتنظيف الملابس البيضاء من البقع من بين ما يهتمن به على محركات البحث مثل جوجل.
استخدام قشر الليمون في تنظيف الميكروويف والأفران الكهربائية
لميكروويف يعد أحد الأجهزة الضرورية في منزل ربة الأسرة، حيث يُسهِّل تسخين الأكل بسرعة إلا أنه يعتبر جهازًا حساسًا يحتاج إلى عناية خاصة عند التنظيف، فمن أسهل الطرق لتنظيف الميكروويف هي:
- جمع قشر الليمون بعد استخدامه.
- احضار طبق مناسب للميكروويف ووضع كوب من الماء مع ربع كوب من الخل فيه.
- وضع قشر الليمون مع الخل والماء داخل الميكروويف وتشغيله لمدة سبع دقائق.
- ترك الخليط داخل الميكروويف بعد انتهاء التشغيل لمدة خمس دقائق.
- باستخدام فوطة قطنية يمكن إزالة الدهون الموجودة بعد أن تم تذويبها بواسطة قشر .
استخدامات لقشر الليمون في حياتنا اليومية
هناك مجموعة من المعلومات المفيدة التي ينبغي لكل ربة منزل معرفتها حول فوائد قشر الليمون والتي تساهم في توفير المال وتحسين الحياة اليومية:
- يمكن وضع قشر الليمون داخل خزانة الأحذية للتخلص من الروائح الكريهة المزعجة.
- تدليك الأظافر واليدين بقشر الليمون يمكن أن يجعل الأظافر أكثر بياضًا والبشرة أنعم.
- يمكن استخدام قشر الليمون للتخلص من النمل عن طريق وضعه في المناطق التي يظهر فيها النمل.