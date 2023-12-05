"مش هتشتريها تاني من برة" .. اعلمي كيلو جبنة رومي في المنزل بكوب واحد من الحليب بطريقة سهلة وبسيطة وطعم زي الجاهز بالظبط .. وفري فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الأطفال كافة أنواع الجبن ولكن يبقى الجبن الرومي أكثر أنواع الجبن التي يعشقها الصغار والكبار أيضا، ولكن زاد سعر الجبن الرومي وأصبحت هناك بعض الفئات لا تستطيع شرائه؛ لذا لجأ أغلب الناس إلى مواقع الإنترنت ليتم البحث عن طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل حتى يتم ضمان جودتها ونظافتها، ومكونات عملها سهلة وبسيطة سنتعرف عليه كاملة ولكن يجب اتباع كافة الخطوات.

مكونات عمل الجبنة الرومي في المنزل تتوافر أغلب تلك المكونات في المنزل وهي مكونات سهلة ومتوفرة وهذه المكونات هي: كوب من اللبن كامل الدسم

كوب من اللبن الرائب

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب من الجبن الرومي المبشور طريقة عمل الجبن الرومى في المنزل يجب اتباع تلك الخطوات خطوة خطوة لضمان الحصول على أفضل النتائج وهذه الخطوات هي: نحضر وعاء ونضع على النار وفي داخلة اللبن كامل الدسم والرائب وتركهم حتى يتم الغليان بشكل كامل.

ثم نقوم بإضافة الملح والكركم والفلفل الأسود ولبن البودرة.

نقلب المزيج بشكل مستمر إلى أن يتكاثف ويصير متماسكا.

بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد بعض الشيء.

يتم إضافة الجبن الرومي المبشور ونقلب بشكل جيد.

يتم وضع الخليط في قالب ونتركه يوم كامل في الثلاجة.

بعد انتهاء المدة يمكن تقطيع الجبن حسب الرغبة سواء شرائح أو قطع صغيرة.