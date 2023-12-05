طريقة اخفاء المحادثات على واتساب ووضع رقم سري عليها

اخفاء المحادثات وقفل الدردشة

تسمح ميزة قفل الدردشة لكل المستخدمين بقفل محادثاتهم الخاصة مما يعني زيادة في الخصوصية والتحكم بشكل كامل في من يمكنه الوصول إلى المحادثات التي يقوم بها المستخدم وهي تهدف إلى زيادة الأمان، كما أنه عند قفل الدردشة فإنه يمكن فقط للمستخدم الوصول إليها عن طريقة بصمة الاصبع أو رمز المرور الخاص به وبالتالي فهذا يصعب على أي شخص أن يقوم بفتح الدردشة إن لم يكن مستحيلا، كما أنه إذا حاول أي شخص الوصول إلى الهاتف بدون تقديم المصادقة المطلوبة فسيتم الطلب بمسح الدردشة قبل الوصول إليها، كما أن هذه المحادثات تكون سرية وغير مرئية مع إحداث تغيير كبير في خصوصية تطبيق واتساب.

كيفية اخفاء المحادثات في واتساب

إذا كانت لديك رغبة في إخفاء جميع محادثاتك أو تلك التي تحتوي على معلومات ودردشة أكثر خصوصية، فيمكنك تفعيل الرمز السري وهي ميزة أن اطلاقها منذ فترة قريبة في واتساب، ولكن عليك أن تقوم بتحديث الواتساب حتى تكون هذه الميزة متوفرة لديك، واتبع الخطوات التالية لتفعيلها:

1- الضغط مطولاً على الدردشة المرغوب أقفالها.

2- اختيار قفل الشاشة.

3-النقر على قفل بصمة الإصبع وتأكيد البصمة، وهكذا تكون محادثاتك التي قمت بتحديدها في أمان.