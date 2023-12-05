محدش هيقدر يضحك عليكي تاني.. إليك الفرق بين السمن البلدي الأصلي والمغشوش بخطوات بسيطة وسهلة تعرفي عليها الآن.. متخليش حد يستلغلك تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد “السمن البلدي” من أكثر الأشياء التي تعتمد عليها ربات المنازل في إعداد كل وجبات الطعام أو الحلويات، حيث إنً له مذاق خاص ومميز، ويعطي نكهة وقيمة غذائية للطعام بشكل مرتفع، ولهذا قام بعض التجار المخادعين بغش السمن البلدي، حيث يقومون بتصنيع سمن مغشوش له نفس رائحة السمن البلدي ولونه، ولكن السمن البلدي الأصلي له علامات واضحة تتم معرفتها من خلالها.

الفرق بين السمن البلدي الأصلي والمغشوش

السمن البلدي يطلق عليه إسم الزبدة الفلاحي، وهذه الزبدة لها رائحة قوية مميزة، فبمجرد وضع السمن البلدي على النار تفوح هذه الرائحة ويمكن شمها بسهولة، أما السمن المغشوش عند وضعه علي النار تظهر رائحة تشبه رائحة الكراميل الصناعي.

بعض التجار الغشاشين يقومون بغش السمن البلدي من خلال إضافة سمن مهدرج له، ويمكن كشفه عن طريقة وضع السمن علي النار فإذا انصهر بسرعة كان السمن بلدي، وإن طال في الانصهار كان مغشوش.

علامات كشف السمن البلدي والسمن المغشوش

يبيع التجار الغشاشين الزبدة البلدي في الأسواق علي أنها أصلية، ويغشونها عن طريق إضافة لها كميات كبيرة من البطاطس المسلوقة والنشا والدقيق الأبيض، ويمكن كشفها عن طريق وضع قطعة من السمن علي اليد وفركها فإن ظهرت طبقة من الدقيق أو النشا فإن ذلك السمن مغشوش، وإن لم تظهر فإنها طبيعية.

يخدع التجار الناس من خلال إضافة لبن بودرة ودقيق إلى السمن البلدي من أجل زيادة الكمية، ويتم كشف هذه الطريقة عن طريق وضع قطعة من هذه الزبدة على النار، وعند ظهور أثر إحتراق على حافة الحلة فإن تلك الزبدة مغشوشة، وإن لم يظهر أثر احتراق فإن هذه الزبدة سليمة وصحية تماماً.