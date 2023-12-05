مكتوبالك يا محظوظ .. كنز أغلي من الذهب في تلفزيونك القديم سيجعلك من الأثرياء .. جهز شنطتك ولم فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشاف كنز أكثر قيمة من الذهب داخل تلفزيون قديم يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ثروة، إذ تجمع هذه الفكرة بين استدامة البيئة والفرص الاقتصادية، ففي هذا العصر الحديث قامت العديد من الدول بتعزيز فكرة إعادة تدوير الأجهزة القديمة واستخدام الأشياء التالفة لاستخراج قيمة اقتصادية منها هذا المفهوم يمزج بين احترام البيئة والقدرة على تحقيق ربح اقتصادي، قد سمعنا قصصًا ملهمة مثل قصة رجل كندي نجح في تحقيق ثروة تقدر بمئة ألف دولار من تلفزيون قديم كان مهملًا في مكب القمامة، فيمكنك العثور على تفاصيل كاملة حول هذه القصة الملهمة هنا.
طريقة تحقيق ثروة من تلفزيون قديم
تم تداول قصص ملهمة حول رجل كندي نجح في تحقيق ثروة كبيرة من خلال ابتكار صاعق كهربائي للدفاع عن النفس باستخدام تلفزيون قديم، فهذا الاختراع الابتكاري فتح أمامه فرصًا اقتصادية مذهلة، حيث تمكن من تحقيق مكسب قيمته مئة ألف دولار.
تصنيع صاعق كهربائي من تلفزيون قديم
إذا كنت تمتلك تلفزيونًا قديمًا وتفكر جديًا في تحويله إلى جهاز صاعق كهربائي، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:
- ابدأ بفك الإطار الخارجي للتلفاز حتى تصل إلى الأجزاء الداخلية، وتأكد من فصل التلفاز عن مصدر الكهرباء وتفريغ أي طاقة متبقية.
- قد تحتوي معظم التلفازات القديمة على أجزاء تزيد من الجهد الكهربائي، ويجب عليك إزالة هذه الأجزاء بعناية ويمكن استخدام جهاز مثل السيشوار لمساعدتك في هذه العملية.
- احصل على بطارية قابلة للشحن وترانزستور صغير ودائرة إلكترونية صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للصاعق، وقم بتوصيل الترانزستور بالدائرة الإلكترونية.
- قم بتقشير طرفي الأسلاك وتوصيل أحدهما بالبطارية والآخر بالترانزستور لإغلاق الدائرة الكهربائية، وتأكد من أن التوصيلات تتم بعناية وبشكل صحيح.