مكتوبالك يا محظوظ .. كنز أغلي من الذهب في تلفزيونك القديم سيجعلك من الأثرياء .. جهز شنطتك ولم فلوسك

طريقة تحقيق ثروة من تلفزيون قديم

تم تداول قصص ملهمة حول رجل كندي نجح في تحقيق ثروة كبيرة من خلال ابتكار صاعق كهربائي للدفاع عن النفس باستخدام تلفزيون قديم، فهذا الاختراع الابتكاري فتح أمامه فرصًا اقتصادية مذهلة، حيث تمكن من تحقيق مكسب قيمته مئة ألف دولار.

تصنيع صاعق كهربائي من تلفزيون قديم

إذا كنت تمتلك تلفزيونًا قديمًا وتفكر جديًا في تحويله إلى جهاز صاعق كهربائي، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة: