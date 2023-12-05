مش هتخطر على بالك ابد .. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق أحلامك حتى لو كان عمرك 100 سنة هترجعك شباب من تاني

استخدامات بذور الكمون

بذور الكمون تعتبر علاجًا فعّالًا لمجموعة متنوعة من مشاكل الشعر مثل الضعف وتساقطه، فيمكن دمج زيت الزيتون وزيت الكمون بكميات مناسبة لتكوين حمام زيت للشعر، وعند استخدام هذا الزيت سيستفيد الشعر من تغذية شاملة تمتد من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

طريقة استخدام زيت الكمون والزيتون

ستحققين نتائج مذهلة ومرضية باستخدام مزيج زيت الزيتون وزيت الكمون لعلاج تقصف الشعر وجعله لامعًا ولتحضير هذا العلاج ستحتاجين إلى: