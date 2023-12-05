مش هتخطر على بالك ابد .. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق أحلامك حتى لو كان عمرك 100 سنة هترجعك شباب من تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون والكمون يتمتعان بفوائد صحية عديدة وقديمة يُعرف عنهما منذ العصور القديمة، فالزيت الزيتوني يعتبر واحدًا من أقدم أنواع الزيوت المعروفة للإنسان بينما كان الكمون يُستخدم منذ العصور القديمة أيضًا، وكلاهما يحمل فوائد هائلة للجسم، فعند استخدام زيت الزيتون وزيت الكمون معًا يمكننا الاستفادة من فوائد متعددة للصحة، سنتعرف فيما يلي على استخدامات هذين الزيتين وأهم فوائدهما.
استخدامات بذور الكمون
بذور الكمون تعتبر علاجًا فعّالًا لمجموعة متنوعة من مشاكل الشعر مثل الضعف وتساقطه، فيمكن دمج زيت الزيتون وزيت الكمون بكميات مناسبة لتكوين حمام زيت للشعر، وعند استخدام هذا الزيت سيستفيد الشعر من تغذية شاملة تمتد من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.
طريقة استخدام زيت الكمون والزيتون
ستحققين نتائج مذهلة ومرضية باستخدام مزيج زيت الزيتون وزيت الكمون لعلاج تقصف الشعر وجعله لامعًا ولتحضير هذا العلاج ستحتاجين إلى:
- معلقة ونصف من بذور الكمون.
- كمية كافية من الماء المغلي.
- مصفاة وصفار البيض.
- قومي بخلط هذا الخليط بالكامل مع ملعقة من زيت الزيتون ثم قومي بتدليك فروة الرأس به لمدة نصف ساعة، بعد ذلك اشطفي الشعر بشامبو مناسب ويمكن تكرار هذه الوصفة كل أسبوع لتحقيق أفضل النتائج والحصول على شعر صحي.