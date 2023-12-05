«ولا الجن الأزرق يعرفها».. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتتخيل اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي حيث أن اختراع الهاتف أصبح من أهم الأجهزة في العصر الحالي والذي لا يمكن الاستغناء عنه علي الاطلاق سواء كان في العمل أو الدراسة ولذلك أصبح لدى كل شخص في العالم هاتف خاص به والذي ما زال يبهرنا بإمكانياته مثل خاصية وضع الطيران التي تفيدنا بشكل كبير.

مميزات تشغيل وضع الطيران بالهاتف تضيف خاصية وضع الطيران للهاتف العديد من المميزات ومنها: عند تفعيل هذه الخاصية فسيتم شحن البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

بالإضافة إلي أنه سيتم إيقاف تشغيل وضع البلوتوث بشكل تلقائي اي انك لن تستطيع إرسال أو استقبال أي رسائل.

ولن تشعر بالازعاج من أي مكالمات لا تريد الإجابة عليها لأن خاصية وضع الطيران تعمل على ايقاف التطبيقات الخاصة بالمكالمات.

سيتم بقاء باقة الواي فاي أطول فترة ممكنة لأن هذه الخاصية تعمل على إيقاف تشغيل الواي فاي. أهمية استخدامات وضع الطيران تفعيل وضع الطيران له العديد من الاستخدامات ومنها: بقاء شحن البطارية أطول فترة ممكنة وايضا هذه الخاصية تعمل علي حماية البطارية من أي تلف.

بالإضافة إلي أنه عند السفر من الضروري أن يتم تفعيل وضع الطيران وذلك لعدم دخول أي موجات الي السيستم الموجود في الطائرة مما يضمن خصوصية الرحلة.

فضلا على أن هذه الخاصية تعمل على إيقاف الاتصال بالإنترنت سواء كان البيانات أو الواي فاي.